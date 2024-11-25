Milyonları etkileyecek senaryo! Refah payı, gerçekleşen, hedeflenen derken... Asgari ücrete 'ara formül' ayarı

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret, asgari ücretle çalışanların maaşının yanı sıra pek çok farklı kalem üzerinde etkili olacağı için milyonları etkileyecek bir rakam olacak. Bu nedenle milyonların gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak sonuca çevrilmiş durumda. Henüz komisyon görüşmelerine başlamazken gündem de uzun süredir asgari ücret zammı için çok sayıda rakam ve oran konuşuluyor. Bunun yanı sıra asgari ücret zammının beklenen enflasyona göre mi yoksa gerçekleşen enflasyona göre mi yapılacağı merak ediliyor ve tartışılıyordu. Yeni gelişmeler ise bir 'ara formül'e işaret ediyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; Aralık ayında başlayacak asgari ücret pazarlıklarında, yıl sonu enflasyonu ile hedef enflasyonu gözeten bir 'ara formül' ün gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayı başında bir araya gelecek. Asgari ücret şu an net 17 bin 2 TL. Muhalefetten yeni asgari ücret için 28 bin TL, 30 bin TL, 32 - 35 bin TL gibi talepler gelirken hükümetin gözü de aralık ayında açıklanacak 5 aylık enflasyon rakamlarında olacak. Asgari ücret zammında gerçekleşen enflasyonun mu hedeflenen enflasyonun mu belirleyici olacağı tartışılırken bir ara formülün de gündeme gelebileceği belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Merkez Bankası 2024 sonu enflasyon tahminini yüzde 44’e, 2025 enflasyon tahminini yüzde 21 olarak güncellerken, asgari ücrette de bu iki oranın arasında bir zammın dikkate alınabileceği belirtiliyor. Bu senaryoda, 2025 yılı asgari ücreti yüzde 32.5 zamla 22 bin 527 liraya çıkacak. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininin tutması ve asgari ücret artışında bu oranın dikkate alınması halinde de yeni asgari ücret 24 bin 500 lira olacak.

İŞVEREN TARAFI NE DİYOR?

İşveren örgütlerinden MÜSİAD, beklenen enflasyon rakamı üzerine refah payı eklenmesi önerisinde bulunarak, bir formülde uzlaşılabileceğine işaret etti. Çalışanlara verilecek sosyal desteklerle denge sağlanabileceğine dikkat çeken MÜSİAD’ın bir diğer önerisi de bölgesel asgari ücret oldu. İş dünyasının genelindeki eğilim de asgari ücret artışında hedef enflasyonun temel çıpa olarak alınması. Buradaki en önemli gerekçeyi de istihdamın sürdürülmesi ve enflasyonla mücadele oluşturuyor.

TÜRK - İŞ ASGARİ ÜCRET PAZARLIKLARI BAŞLADIKTAN SONRA ZAM ÖNERİSİ YAPACAK

Enflasyonla mücadele için düşük asgari ücret gerektiği iddialarının algı operasyonu olduğunu belirten Türk-İş ise asgari ücret pazarlıkları başladıktan sonra zam önerisinde bulunacak. Türk-İş, asgari pazarlık masasına, açlık ve yoksulluk sınırı ile bekar bir işçinin geçim maliyetini gündeme getirecek. Bu rakamlar, ekim ayı sonu itibarıyla dört kişilik ailenin açlık sınırı için 20 bin 432 TL, yoksulluk sınırı için 66 bin 553 TL ve bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti için 26 bin 527 TL olarak ölçülmüştü. Net asgari ücret rakamı halen açlık sınırının altında seyrediyor. Ekonomi yönetiminin belirlediği enflasyon hedeflerine göre yeni asgari ücret hesapları 20-24 bin lira arasında bir banda otururken, Türk-İş, bu aralığı yukarı doğru zorlamaya çalışacak.