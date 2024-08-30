Milyonları ilgilendiren haber! Emekli olana çifte maaş birden! Yeni emeklilik sistemi yolda…

Hükümet tarafından hayata geçirilmesi planlanan yeni emeklilik düzenlemesi tamamlayıcı emeklilik sisteminde, emeklilik döneminde ortaya çıkabilecek gelir kaybını telafi etmeyi amaçlayan bir sistemle oluşturulması düşünülüyor. Bu sistemle çalışanlar, emeklilik dönemlerinde çift maaş alma imkanına sahip olabilmesinin önü açılacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ’NDE EK GELİR İMKANI

Ekonomi yönetiminin hedefleri ve politikalarını içeren Orta Vadeli Program kapsamında yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) bu yıl uygulanması öngörülüyor. TES'e tabi olanlar, emekli maaşlarına ek olarak bir gelir daha elde etme hakkına sahip olacaklar.

Hali hazırda uygulamada olan Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olanların brüt maaşlarından her ay en az %3 oranında bir kesinti yapılıyor. Bu kesinti sisteme aktarılırken devlet de katkıda bulunuyor. Ayrıca, yeni sistem ile emekli olabilmek için en az 10 yıl kalmak ve 55 yaşına ulaşmak şartı gerekiyor. Şartların sağlanması halinde, kişilere aylık ödeme ya da toplu para olarak birikimleri aktarılabiliyor.

BİRİKİMLERE 3 KAYNAK YOLU

Tamamlayıcı model ile Otomatik BES sisteminin daha da geliştirilmesi hedeflenerek, birikimlerin maaştan yapılan %3'lük kesinti, devlet katkısı ve işverenin katkısıyla büyümesi amaç ediliyor. İş veren, çalışanın SGK primleriyle birlikte tamamlayıcı emeklilik sistemi katkısını da ödeyecek. İş veren katkısının ne kadar olacağı ise çalışmalar tamamlandığında belirlenecek.

KIDEM TAZMİNATI ETKİLENMEYECEK

Tamamlayıcı emeklilik sistemi, çalışanların emeklilik dönemlerinde ek bir gelir elde etmelerini sağlayacak. Ancak bu sistem, sosyal güvenlik sisteminin yerini almayacak, sadece emekli için ek bir gelir kapısı olacak.

Kıdem tazminatı ise tamamlayıcı emeklilik sisteminden etkilenmeyecek. Kıdem tazminatı hakkı, sosyal güvenlik sistemi kapsamında devam edecek.

YAŞ ŞARTI 60’A ÇIKARILACAK

CNN Türk’te yer alan habere göre, Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olabilmek için yaş şartı 56 olarak uygulanıyor. Ancak üzerinde çalışılan formüller arasında bu yaşın 60'a çıkarılması planlanıyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi için ise bir yasal düzenleme gerekiyor.

Meclis'in 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte, hazırlanan yasa teklifinin, ancak bu yıl sona ermeden önce Meclis'e sunulması planlanıyor.