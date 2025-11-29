FİNANS

Milyonları ilgilendiren istek: İş dünyasının zirvesinde asgari ücret açıklaması!

Asgari ücret 2026'da ne kadar zamlanacak? İşverenlerin ve çalışanların aklındaki tek sorunun cevabı Aralık ayının son günlerinde belli olacak. Nefesler tutuldu gözler artık Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. İş dünyasından da asgari ücret maratonu başlamadan bir açıklama geldi. İşte iş dünyasından asgari ücret açıklaması...

Ezgi Sivritepe

Asgari ücretli yeni yılda ne kadar zam alacağını işveren ise yeni yılla beraber artacak olan maliyetlerini düşünüyor. 2025'teki zammı enflasyon karşısında eriyen asgari ücretli, 2026'da cebinden eksilen paranın yerine konulmasını istiyor. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na uzman isimlerden asgari ücret açıklamaları da geliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre; asgari ücret zam pazarlığının 25–28 bin TL bandında şekillenmesi öngörülüyor. İşçi tarafının komisyon yapısının yenilenmesi yönündeki talebine karşılık hükümetin mevzuatta değişiklik yapmadan bir “pasifleştirme formülü” geliştirdiği belirtiliyor.

Kulislerden sızı bu rakam sonrasında Aralık ayında yapılacak olan Asgari Ücret Tespi Komisyonu beklenmeye başlandı. Bugün ise iş dünyasından asgari ücret açıklaması geldi. 26. İş Dünyası Zirvesi’nde konuşan iş dünyası temsilcileri, teknolojiden, finansmana erişime kadar pek çok konuya değindi.

İŞ DÜNYASINDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Antalya'da düzenlenen zirvede TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez'in asgari ücret açıklaması dikkat çekti. Sönmez, bölgesel asgari ücretin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Sönmez’e göre sektörel ve bölgesel teşvikler olmadan Türkiye’nin rekabet gücünün artırılması mümkün değil. Mevcut ekonomik sıkılığın özellikle KOBİ’ler üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu belirten Sönmez, finansmana erişimin neredeyse durma noktasına geldiğini söyledi.
İYİLEŞME BEKLİYORLAR

Vergi yükünün adil dağılmadığına dikkat çeken Sönmez, faiz-maliyet dengesinin sağlanması ve vadelerin uzatılmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti. Türkiye’nin dış ticaret açığının aynı zamanda bir teknoloji açığı olduğunu vurgulayan Sönmez, AR-GE harcamalarının Avrupa ortalamasının gerisinde kaldığını dile getirdi. 2026 sonuna doğru finansal istikrarda kademeli bir iyileşme beklediklerini de sözlerine ekledi.
'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ İTHAL EDEMEYİZ'

BAKSİFED Başkanı Mustafa Cengiz ise Türkiye’nin küresel dönüşüme ayak uydurmakta zorlandığını belirterek daha kararlı stratejiler çağrısı yaptı. Cengiz, teknoloji, veri ve enerji alanlarında erken pozisyon almanın önemine dikkat çekti. Türkiye’nin Avrupa’nın teknolojik üssü olabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Cengiz, kadınların ve gençlerin üretime katılımının stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

