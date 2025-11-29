FİNANS

Asgari ücret için masadaki zam aralığı! 1 hafta kala belli oldu: Pazarlık 25–28 bin TL arasında olacak

Asgari ücret zam pazarlığı için geri sayım başladı. 7'den 70'e evlisi, bekarı, genci, yaşlısı herkes "2026 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?" sorularına yanıt ararken; Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayı başında toplanacak. İşçi ve işveren kesiminin masada olacağı zam görüşmelerinin hangi rakamdan başlayacağı ise belli oldu. İşte 2026 asgari ücret zammı için yeni detaylar...

Devrim Karadağ

Asgari ücret zam pazarlığı için nefesler tutuldu, masaya gelecek ilk rakamlar kulislere sızmaya başladı. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren zam görüşmeleri için geri sayıma geçilirken gözler de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Aralık ayının ilk haftasında başlaması beklenen zam görüşmelerinde işçi ve işveren kesimi aynı masada bir araya gelecek. Herkes "2026 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?" sorularına yanıt ararken; 2026 asgari ücret zam pazarlığında ele alınacak aralık da belli oldu.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞI 25–28 BİN TL BANDINDA OLACAK

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre; asgari ücret zam pazarlığının 25–28 bin TL bandında şekillenmesi öngörülüyor.

“PASİFLEŞTİRME FORMÜLÜ” GELİŞTİRİLDİ

İşçi tarafının komisyon yapısının yenilenmesi yönündeki talebine karşılık hükümetin mevzuatta değişiklik yapmadan bir “pasifleştirme formülü” geliştirdiği belirtiliyor.

Asgari ücret için masadaki zam aralığı! 1 hafta kala belli oldu: Pazarlık 25–28 bin TL arasında olacak 1

ZAM PAZARLIĞI İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDA

Bu yönteme göre Hazine, Maliye, Çalışma ve Ticaret Bakanlıkları ile TÜİK temsilcileri sürece müdahil olmayacak; yalnızca teknik bilgi sağlayacak. Zam pazarlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin karşılıklı müzakeresine bırakılacak. Yeni modelin ilk toplantıda gündeme getirileceği ifade ediliyor.

Asgari ücret için masadaki zam aralığı! 1 hafta kala belli oldu: Pazarlık 25–28 bin TL arasında olacak 2

GENÇ İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM ARAYIŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu İŞKUR Gençlik Programı’nda yeni bir aşamaya geçiliyor. Programın ilk fazında 100 bin öğrenci yararlanmıştı; bu sayının yıl sonunda 250 bine ulaşması bekleniyor.

AYLIK 15 BİN 42 TL GELİR

Şu ana kadar 500 bini aşkın genç başvuruda bulundu. 2028 itibarıyla toplamda yaklaşık 2 milyon gencin programdan faydalanması hedefleniyor. Üniversitelerde hem eğitim görüp hem çalışacak öğrencilerin aylık 15 bin 42 TL gelir elde edeceği belirtiliyor.

Asgari ücret için masadaki zam aralığı! 1 hafta kala belli oldu: Pazarlık 25–28 bin TL arasında olacak 3

SOSYAL GÜVENCE SAĞLANACAK

Diğer önemli düzenleme ise dijital platform çalışanları, motokuryeler ve ev kadınlarının da dahil edildiği “uzaktan çalışma” yasa teklifi. Düzenlemeyle birlikte evden veya uzaktan çalışanlara sosyal güvence sağlanacak. Mesai saatleri, tarafların yapacağı sözleşmelerde net şekilde belirlenecek. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası bu modele göre revize edilecek; mesken olarak kullanılan evlerde de işyerindeki güvenlik şartları aranacak. Ayrıca hangi durumların iş kazası kapsamında değerlendirileceği açıkça tanımlanacak.

