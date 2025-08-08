Milyonları ilgilendiren zam görüşmelerinde gözler 12 Ağustos'ta! Kamu işçisini örnek verdi: 'Altında kalan bir teklif olursa...'

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri için süreç 28 Temmuz'da başladı. Toplam 11 hizmet koluna ilişkin tekliflerinin ön müzakerelerinin tamamlandığı süreçte, komisyon raporlarının müzakere edilme toplantıları ise devam ediyor.

AYIN 12'SİNDE BİLDİRİLECEK

Sürece ilişkin Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri kolunda yetkili sendika olan Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, açıklamalarda bulundu. ,Yazgan, Büro Hizmet Kolu'nun 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmesini dün gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Tabii bir ön müzakere şeklinde gerçekleşti. Kamu işveren heyetinden genel teklifini, Büro Hizmet Kolu'yla ilgili teklifini bekliyoruz. Genelle ilgili de müzakereler Memur-Sen Konfederasyonumuz tarafından yürütülüyor. Bununla ilgili de genel ilişkin teklifler de ayın 12'sinde takvime göre bildirileceği söylendi" açıklamasında bulundu.

Yazgan, sürecin ağustos ayı içerisinde tamamlanması gerektiğini hatırlatarak, hükümetten teklifin daha erken bir tarihte verilmesini istediklerini kaydetti.



"HÜKÜMETTEN DÖNÜŞ BEKLİYORUZ"

Genele ilişkin taleplere de değinen Yazgan, "Memur-Sen olarak 2026 ve 2027 yıllarının zam ve taleplerini görüşüyoruz hükümetle. 2026 için ilk 6 ay için 10 bin lira taban aylığa zam talebimiz oldu. Ve yüzde 10 refah payı talebimiz oldu. Birinci 6 ayda yüzde 25 zam talebimizi ilettik, kamuoyuyla paylaştık. 2027 yılı için 7 bin 500 lira taban aylığa zam olmak üzere birinci 6 ayda yüzde 20, ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talebimizi hükümete ilettik. Ayın 12'sinde bununla alakalı hükümetten bir dönüş bekliyoruz. 2026 yılı için yüzde 88, 2027 yılı için yüzde 46 toplamda oransal zam talebimiz söz konusu.

"İŞÇİ İLE MEMURUN BU MAAŞ FARKI KABUL EDİLEMEZ"

En düşük memur ücretlerinin, en düşük kamu işçisi ücretlerinden çok aşağıda kaldığının altını çizen Yazgan, şu ifadeleri kullandı:



"Tabii Büro Memur-Sen olarak emeğin bir ederinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda en düşük devlet memuru maaşı 47 bin lira. Kamuda en düşük işçi maaşı 65 bin lira. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması, beyanatı ve bir sözü var. En düşük devlet memuru maaşı en düşük işçi maaşının altında kalmayacak. Biz bu sözün yerine getirilmesini istiyoruz. Kamuda aynı ortamlarda çalışan işçiyle memurun bu maaş farkı kabul edilemez. Tabii kamuoyunda bazen farklı örnekler veriliyor. Lağım temizleyen işçi, madene inen işçi. Biz madene inen işçiyle lağım temizleyen işçiyi kıyaslamıyoruz. Gençlik Spor Bakanlığı'nda çay getiren işçi personel ile çay getiren memur personeli kıyaslıyoruz"



Memurların fazla çalışma ücretlerinin kamu işçilerinin fazla çalışma ücretlerinden daha düşük olduğunun altını çizen Yazgan, bu durumun kamuda memurların daha fazla mesaiye bırakılmasına sebebiyet verdiğinin altını çizdi. Yazgan, "Memurlar 12,8 liraya fazla mesai yapmaya zorlanıyor. Fazla mesai yapmak durumunda kalıyor. Onun için biz büro memurları olarak bu taleplerimizi dile getiriyoruz ve en düşük kamu görevlisi maaşının en düşük işçi maaşından üstünde olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.



3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Yazgan, 7. Dönem Toplu Sözleşme'de kayıtlara geçirilen fakat henüz yürürlüğe girmeyen birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi konusuna ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:



"7. Dönem Toplu Sözleşme'de biliyorsunuz 3600 ek gösterge karara bağlanmıştı. Bu büyük bir memnuniyet oluşturmuştu kamuoyunda. Ancak birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın bu anlamda sözleri oldu. Biz 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci bitmeden, hatta 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci bitmeden bu sözün yerine getirilmesini istiyoruz. 3600 ek göstergenin birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına verilmesini bekliyoruz"



TSK'NIN SİVİL ÇALIŞANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) çalışan sivil memurların TSK'nın sosyal tesislerinden ve misafirhanelerinden yararlanmadığını kaydeden Yazgan, "Bunu da toplu sözleşmeye getirdik ve ordu evlerinden, kamplardan, TSK'da, Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışan kamu görevlilerinin, sivil memurlarının yararlanması taleplerimiz arasında yer alıyor" dedi. Kamuda mülakatların kaldırılması gerektiğine vurgu yapan Yazgan, bu durumun spekülasyon oluşturduğunu ve bunun ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.



"YARDIMCI HİZMETLER SINIFI İŞÇİ KADROLARINDA OLMASI GEREKİYOR"

Yardımcı hizmetler sınıfına ilişkin taleplerini de dile getiren Yazgan, "Yardımcı hizmetler sınıfı işçi kadrolarında olması gerekiyor. Bugün başta verdiğim örnek gibi hem memur hem işçi şeklinde kamu kurumlarında yardımcı hizmetler sınıfı var. Bunlar kendi aralarında bir kıyas yapılıyor. Onun için kamuda yardımcı hizmetler sınıfının bir defaya mahsus, biz yardımcı hizmetlerde çalışan arkadaşlarımızın genelde hizmetler sınıfı veya teknik hizmetler sınıfına geçirilmesini talep ediyoruz. Bundan sonra da yardımcı hizmetler sınıfının işçi kadrosuna değerlendirilerek, işçi olarak kamuya yardımcı hizmetler sınıfının alınmasını taleplerimiz arasında" açıklamasında bulundu.



"ÖZEL GÜVENLİK İBARESİ KALDIRILMALI"

Kamuda koruma güvenlik görevlilerinin sayışının artış gösterdiğinin altını çizen Yazgan, "Koruma güvenlik personellerimizin çok önemli sıkıntıları var. Bir kere üniformalarında özel güvenlik yazıyor. Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi devletimizin en önemli bakanlıklarının koruma güvenlik işini yapan arkadaşlarımız park bahçelerdeki özel güvenlikle karıştırılması son derece yanlış. Bu arkadaşlarımızın bu ibarenin kaldırılması gerekiyor kıyafetlerinden" dedi.

"ELBETTE OLUMLU KARŞILANIR"

Yazgan, kamu işçilerinin Kamu Çerçeve Protokolü sürecinin yeni bittiğini ve bunun 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecini etkilememesi gerektiğini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:



"İşçilerin yaptığı toplu sözleşme daha sıcaklığını koruyor. Onlara verilen zam artışları ortada. Bu teklif gelirken bu dikkate alınarak kamu görevlilerine bir teklif gelmeli. Kamu görevlileri maaşı şu anda değerlendirilerek, en düşük kamu görevlilerinin maaşı değerlendirerek bu teklif gelmeli. Buna uygun bir teklif geldiği takdirde bizler tarafından değerlendirilir. Bizleri kamu çalışanlarını tatmin edecek bir teklif geldiği takdirde elbette olumlu karşılanır. Ama beklentilerimizi karşılayamayan, daha sıcaklığını koruyan toplu sözleşmenin Altıntında kalan bir teklif olduğu takdirde elbette bu zor"

