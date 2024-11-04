Milyonları ilgilendiriyor! Kalem kalem hepsi değişti, işte yeni fiyatlar: MTV, ehliyet, pasaport... 2025 yeniden değerleme oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretici fiyat enflasyonu verilerini duyurdu. Böylece, vergi ve harçların ne kadar artacağını belirleyen yeniden değerleme oranı da belli oldu. 12 aylık ortalama ÜFE, ekim ayında yüzde 43,93 olarak açıklandı. Yani vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YÜZDE 50 ARTIRMA YA DA YÜZDE 50 AZALTMA YETKİSİ VAR

Her sene ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki sene için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor. Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma ya da yüzde 50 azaltma yetkisi var.

Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı. Gelir vergisinde yüzde 15’lik kısma karşılık gelen birinci dilimin ne kadar olacağı yeniden değerleme oranıyla belirleniyor.

GELİR VERGİSİNİN İLK DİLİMİ

NTV'de yer alan habere göre; gelir vergisinin ilk dilimi gelecek yıl için 110 bin liradan 158 bin liraya yükseldi.

EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL

2025: 1.882

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL

2025: 5.678 TL

PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?

6 aylık pasaport harcı

2024: 1.639 TL

2025: 2.359 TL

1 yıllık pasaport harcı

2024: 2.379 TL

2025: 3.424 TL

2 yıllık pasaport harcı

2024: 3.912 TL

2025: 5.630 TL

3 yıllık pasaport harcı

2024: 5558 TL

2025: 7.999 TL

3 yıl üzeri pasaport harcı

2024: 7833

2025: 11.274

Pasaportta bunun yanı sıra 790 TL'lik damga vergisi ücreti var. Bu kalemin fiyatında artış olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

TELEFON KAYIT HARCI NE KADAR OLACAK?

Cep telefonu IMEI kaydı

2024: 31.692 TL

2025: 45.614 TL

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

Yurt dışı çıkış harcı ücreti

2024: 500 TL

2025: 720 TL

TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL

2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) NE KADAR OLACAK?

2024 en düşük MTV - 3.359 TL

2025 en düşük MTV - 4.834 TL