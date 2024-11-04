FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milyonları ilgilendiriyor! Kalem kalem hepsi değişti, işte yeni fiyatlar: MTV, ehliyet, pasaport... 2025 yeniden değerleme oranı belli oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Kalem kalem hepsi değişti, işte yeni fiyatlar: MTV, ehliyet, pasaport... 2025 yeniden değerleme oranı belli oldu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
04.11.2024 10:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK tarafından açıklanan verilerin ardından pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi pek çok kalemdeki artış oranı da belli oldu. Buna göre; yeniden değerleme oranı, yüzde 43,93 olarak açıklandı. Söz konusu oranın 2025 yılında vergi ve harçlara zam olarak uygulanması bekleniyor. İşte MTV'den pasaport ücretlerine, ehliyet ücretlerinden trafik cezalarına ve telefon kayıt harcıyla yurt dışı çıkış harcına kadar pek çok kalemdeki değişiklikler...

Milyonları ilgilendiriyor! Kalem kalem hepsi değişti, işte yeni fiyatlar: MTV, ehliyet, pasaport... 2025 yeniden değerleme oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretici fiyat enflasyonu verilerini duyurdu. Böylece, vergi ve harçların ne kadar artacağını belirleyen yeniden değerleme oranı da belli oldu. 12 aylık ortalama ÜFE, ekim ayında yüzde 43,93 olarak açıklandı. Yani vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 oldu.

iStock-1300706935

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YÜZDE 50 ARTIRMA YA DA YÜZDE 50 AZALTMA YETKİSİ VAR

Her sene ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki sene için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor. Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasalara göre, yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma ya da yüzde 50 azaltma yetkisi var.

iStock-1304892907

Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı. Gelir vergisinde yüzde 15’lik kısma karşılık gelen birinci dilimin ne kadar olacağı yeniden değerleme oranıyla belirleniyor.

GELİR VERGİSİNİN İLK DİLİMİ

NTV'de yer alan habere göre; gelir vergisinin ilk dilimi gelecek yıl için 110 bin liradan 158 bin liraya yükseldi.

EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Ehliyet Harcı (A sınıfı)

2024: 1.308 TL
2025: 1.882

Ehliyet Harcı (B sınıfı)

2024: 3.945 TL
2025: 5.678 TL

PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?

6 aylık pasaport harcı

2024: 1.639 TL
2025: 2.359 TL

1 yıllık pasaport harcı

2024: 2.379 TL
2025: 3.424 TL

2 yıllık pasaport harcı

2024: 3.912 TL
2025: 5.630 TL

3 yıllık pasaport harcı

2024: 5558 TL
2025: 7.999 TL

3 yıl üzeri pasaport harcı

2024: 7833
2025: 11.274

Pasaportta bunun yanı sıra 790 TL'lik damga vergisi ücreti var. Bu kalemin fiyatında artış olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

iStock-1442778973

TELEFON KAYIT HARCI NE KADAR OLACAK?

Cep telefonu IMEI kaydı

2024: 31.692 TL
2025: 45.614 TL

thumbs_b_c_bc07bf2dd2b05bb6d8123a60d6189e6a

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

Yurt dışı çıkış harcı ücreti

2024: 500 TL
2025: 720 TL

TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL
2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL

thumbs_b_c_0cd6a0f1991623c4f3222e747c274156

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) NE KADAR OLACAK?

2024 en düşük MTV - 3.359 TL
2025 en düşük MTV - 4.834 TL

thumbs_b_c_2198e2640ae3f9a2dc5e7d6d20bf6362

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
MTV Ehliyet pasaport vergi harç
En Çok Okunan Haberler
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum!

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum!

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı!

Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı!

SON DAKİKA! TÜİK Ekim ayı enflasyon oranını açıkladı...

SON DAKİKA! TÜİK Ekim ayı enflasyon oranını açıkladı...

Kiraya yapılacak zam oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat

Kiraya yapılacak zam oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat

Akaryakıtta yeni sistem başlıyor! 1 Ocak'ta zorunlu olacak...

Akaryakıtta yeni sistem başlıyor! 1 Ocak'ta zorunlu olacak...

Kirasından çok aidat ödeyenler için Çevre Bakanlığı tuşa bastı!

Kirasından çok aidat ödeyenler için Çevre Bakanlığı tuşa bastı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

Gülümseten Kasım'dan alabileceğiniz en iyi şey!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.