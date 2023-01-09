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Milyonları ilgilendiriyor! 'Yüzde 15...' Emekli ve memura ek zam mı geliyor? 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Maaş ve ikramiyeler...

09.01.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ve memura yüzde 30'luk zammın ardından şimdi 'Emekli ve memura ek zam mı gelecek?' konusu araştırılıyor. Yüzde 30 artışla ilgili bir ek zam söylentileri de dolaşıyor ve yüzde 10-15'lik bir zamdan bahsediliyor. Konuyla ilgili AK Parti kurmaylarından dikkat çeken bir yanıt geldi. 3600 ek göstergenin maaşlara nasıl yansıyacağı da merak ediliyor. Tablo üzerinde memur, emekli maaşları ve ikramiyelerdeki değişim ortaya kondu. İşte bayram ikramiyesi ve EYT ile alakalı da yeni gelişmeler...

Milyonları ilgilendiriyor! 'Yüzde 15...' Emekli ve memura ek zam mı geliyor? 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Maaş ve ikramiyeler...

Asgari ücret, EYT, emekli ve memur maaşı zammı sonrası gözler Meclis'e çevrildi. 3600 ek gösterge ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Asgari ücretin ardından memur ve memur emeklisi maaşlarında artış oranı yüzde 30 olmuştu. Şimdi ek göstergenin maaşlara nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Düzenleme 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Öte yandan memur ve emekli maaşına yüzde 10-15 civarında bir ek zam olmasıyla alakalı söylentiler de dolaşıyor. Açıklanan yüzde 30 zamma ilişkin ek zam söylentilerine dair AK Parti kurmaylarından dikkat çeken bir açıklama geldi. Diğer yandan bayram ikramiyesi ile ilgili de dikkat çeken beklentiler var. İşte tablo üzerinden maaşlarda yapılacak değişimin tek tek tüm detayları ve ek zam beklentisiyle ilgili ayrıntılar...

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Hem memur, emekli maaşlarına zam, hem EYT’lilerle ilgili olarak bilindiği üzere gözler Meclis’te. Maaşlara yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin karar Meclis’e geldi. Kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek. Ek zam ve bayram ikramiyesine ilişkin beklentiler de var. Ayrıca EYT’nin de ne zaman Meclis’e geleceği, emekli olacakların ilk maaşlarını ne zaman alacakları da merak konusu.

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Haber Global’de her alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı zamlarla ilgili teklif, ayrı bir teklif olarak aynı gün Meclis’e gelmişti. Teklif hızla Plan ve Bütçe komisyonu gündemine alındı. Komisyon sabah çalışmaya başladı. Komisyonda Mustafa Elitaş, 2022 yılından bu yana memur maaşında reel artışın yüzde 94 olduğunu söyledi. Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen bu teklifte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjde diye açıkladığı memura ve emekliye yüzde 30 zam var. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 ve asgari ücrette prim desteği 400 TL. Bu önemli düzenlemeler teklifte yer alıyor ve Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüyor.

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EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

EYT’de bütün ayrıntılar açıklanmıştı ama bir yasal altyapı gerekiyor. O da AK Parti’nin yasama mesaisinde sırada. Sözleşmeli personelle ilgili düzenlemenin ardından EYT Meclis’e gelecek. EYT’nin Meclis’e gelişi için ocak ayının sonuna işaret ediliyor. Dolayısıyla şubat ayında kesin bir yasalaşma olabilecek. Bir hak kaybı olmayacağına işaret ediliyor AK Parti kaynakları tarafından. Bunun hayata geçebilmesi için EYT’yi bekleyenlerin bu yasadan faydalanan fiilen emekli olabilmeleri için bu yasal altyapının Meclis’ten geçmesi gerek ancak henüz Meclis’e sunulmadı ve ocak ayının sonuna işaret ediliyor.

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MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM OLACAK MI?

Bir ek zamdan da söz ediliyor. Yüzde 30 açıklanan zamma ilişkin bir ek zam söylentileri de dolaşıyor. Böyle bir zam olup olmayacağı, yüzde 30’a düzeltme gelip gelmeyeceği ve yüzde 10-15’ten bahsedildiği şeklinde AK Parti kurmaylarına yöneltilen soruya “Bizi izlemeye devam edin” şeklinde bir cevap verildiği belirtildi. Ancak ek zam konusunda olumlu ya da olumsuz net bir cümle ifade edilmiyor.

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BAYRAM İKRAMİYESİ

Bayram ikramiyesi de çalışanların merakla beklediği bir kalem. Bir düzeltme bekleniyor. Yüzde 30'a göre zam yapılırsa bir rakam var ancak onun da üzerinde bir beklenti var. Onunla ilgili netleşmenin de önümüzdeki günlerde olması bekleniyor.

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EK GÖSTERGE MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

CNN Türk’te yer alan habere göre, sosyal güvenlik müşaviri Emin Yılmaz 600 puanlık rakamın memurların maaşlarına, emekli maaşlarına, ikramiyelerine nasıl yansıyacağını tablo üzerinde gösterdi. Yılmaz, “Memurlarımızda sizin de bildiğiniz gibi toplu sözleşme, refah payı ve ek gösterge üzerinden değerlendirilecek. 2022 senesinde memur maaşımız 9 bin 105 TL’ydi. Toplu sözleşme enflasyon farkı yüzde 16,48 açıklandı. Dolayısıyla 10 bin 606 TL oldu. Buna Cumhurbaşkanımız bir refah payı ekledi. İlk önce yüzde 25, sonra yüzde 5’lik farkla beraber yüzde 30’a çıktı. 13.52 de refah payıyla birlikte 30’a çıkmış oldu. Refah payının parasal değeri burada 1230 TL. Dolayısıyla topladığımız takdirde de en düşük memur, 11 bin 836 liralık bir memur maaşı alıyor. Buna eklenti olarak ek gösterge bir de üstüne eklenecek.” dedi.

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Tablo üzerinden devam eden Yılmaz "Memur emeklisinde de 2022’de 6 bin 78 TL’ydi. Yüzde 16,48 toplu sözleşme enflasyon farkıyla 7 bin 79 TL’ye yükselmiş oldu. Refah payı 822 liraydı. Yüzde 30’luk farkla beraber en düşük memur emeklimiz 7 bin 901 lira. Buraya da bir ek gösterge rakamı gelecek." ifadelerini kullandı.

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Devamında Yılmaz "Dolayısıyla ek göstergenin emekli aylıklarına farkı 600 puan artarsa 260 TL. Emekliye geçtiğimiz zaman da aynı formülasyon burada da var. Emeklilerle ilgili ikramiye kısımları da var. Özel sektörde kıdem tazminatı, memurlarda da ikramiye diyoruz. İkramiyeleri de yine hizmetine göre 52 bin 875 TL ile 77 bin 610 TL arasında müspet bir artış olacak." şeklinde konuştu.

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