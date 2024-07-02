Milyonların gözü Kabine toplantısında! Emekli aylıklarındaki artış oranı ve en düşük emekli maaşı masada! İşte detaylar…

Kabine, yaklaşık bir ay aranın ardından yoğun bir gündemle toplanacak. Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın saat 16.00’da toplanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI’NIN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Beştepe’deki toplantının ana gündemi emekli aylıklarında yapılacak artış ve yeni vergi paketi olacak. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir sunum yapması bekleniyor.

3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki memur zammı belli olacak. Yaklaşık 16 milyon memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Toplantıda tasarruf tedbirleri, en düşük emekli aylığına yapılacak artış da görüşülecek. Yeni vergi taslağı ve enflasyonla mücadele konusunda da kabine üyelerine bilgi verilecek.

Ayrıca kamuda tasarruf ile enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye yönelik atılan adımlar da ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik temasları da kabinenin gündeminde olacak. Erdoğan, yarın Kazakistan’ın Başkenti Astana’da Şanghay İş Birliği Zirvesi’ne, cumartesi günü ise Azerbaycan’ın Şuşa şehrinde yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi’ne katılacak.

Ayrıca Meclis tatile girmeden gündeme gelmesi beklenen “Başıboş köpek tasarısı” da kabinede ele alınacak. Öte yandan İsrail’in 7 Ekim 2023 yılından itibaren Filistin’de uyguladığı soykırım da masaya yatırılacak.

YENİ BAKANLAR DA KABİNE DE YER ALACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum ve Sağlık Bakanlığı'na atanan Profesör Doktor Kemal Memişoğlu da kabine toplantısına katılacak.