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Milyonların gözü kulağı bu haberde! Bayram ikramiyesinde artış olacak mı? 5 bin 500 lira... Ramazan ayına günler kala emeklilerden çağrı var

19.03.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının başlamasına günler kalırken milyonlarca emeklinin gözü kulağı 202 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesine çevrildi. Halihazırda Kurban ve Ramazan bayramlarında 1100 lira verilen ikramiyeyle ilgili emeklilerden bir çağrı geldi. 2021'de bayram ikramiyelerinin yüzde 10 artışla 1100 liraya yükseldiğini hatırlatan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün'ün çağrısından sonra ikramiye tutarının artıp artmayacağı yeniden merak konusu oldu.

Milyonların gözü kulağı bu haberde! Bayram ikramiyesinde artış olacak mı? 5 bin 500 lira... Ramazan ayına günler kala emeklilerden çağrı var

Ergün, AA muhabirine, TÜED olarak emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi için uzunca bir süre mücadele yürüttüklerini, bu mücadelelerinin 2018 yılında emeklilere 1000'er lira ikramiye verilmesiyle başarıya ulaştığını söyledi.

Bayram ikramiyelerinin 2021 yılında yüzde 10 artırılarak 1100 liraya yükseltildiğini anımsatan Ergün, şöyle konuştu:

"Derneğimizin Araştırma Merkezinin yaptığı çalışmaya göre, 2018 yılında 2 bin 20 lira olan asgari ücretin yarısına gelen bayram ikramiyesi günümüzde 8 bin 506 lira olan asgari ücretin yüzde 12,93'üne denk geliyor. Görüleceği gibi asgari ücret üzerinden kıyaslama yaparsak, 2018'deki oranı dikkate aldığımızda 8 bin 506 liranın yarısı bayram ikramiyesi olarak belirlenseydi bugünkü tutar 4 bin 253 lira olacaktı."

"MİLYONLARCA EMEKLİ HÜKÜMETTEN MÜJDE BEKLİYOR"

Emekli ikramiyelerinin son yıllardaki yüksek enflasyon karşısında ciddi oranda eridiğini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Tüm emekli aylıkları yıllar içerisinde enflasyon oranında arttı. En düşük emekli aylıkları da buna bağlı olarak bir şekilde düzenlendi. Bu artışlara rağmen, bayram ikramiyeleri 2021'deki yüzde 10'luk artış dışında yerinde saydı. 2018'de 1000 lirayla yaklaşık üç çeyrek altın alınırken, bugün 1100 liraya bir gram altın dahi alınamıyor. Sosyal devlet açısından bakılarak en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liranın bütün emeklilere bayram ikramiyesi olarak verilmesini istiyoruz."

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, bayram ikramiyesinin 5 bin 500 liraya yükseltilmesinin en düşük aylık alan milyonlarca emekliye rahat bir nefes aldıracağını ifade ederek, "En düşük emekli aylığı miktarının, uygulanan asgari ücretin yaklaşık yarısına denk geldiği dikkate alındığında bu adımın atılması sosyal devletin bir gereğidir. Milyonlarca emekli hükümetten bu yönde bir müjde bekliyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Emekliler Derneği Bayram ikramiyesi

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