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Milyonların gözü kulağı bu haberde! TBMM'de 'yapılandırma' hareketliliği: Ehliyet, vergi borcu, öğrenim kredisi...

31.01.2023 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yapılandırma paketiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kamuya olan 2 bin TL altındaki vergi, ceza, faiz gibi başlıklardaki borçların silineceği, öğrenim kredisi borcunu da kapsayan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin teklifin görüşmelerine TBMM'de başlandı.

Milyonların gözü kulağı bu haberde! TBMM'de 'yapılandırma' hareketliliği: Ehliyet, vergi borcu, öğrenim kredisi...

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı 10 bine yakın ehliyetin iade edileceği, kamuya birçok borcun silineceği yapılandırma paketinde. Söz konusu pakete ilişkin teklifin görüşmeleri TBMM'de başladı.

AA-20230131-30133607-30133602-KAMUYA_OLAN_BORCLARIN_YAPILANDIRILMASINI_ICEREN_KANUN_TEKLIFI_PLAN_VE_BUTCE_KOMISYONUNDA

ERDOĞAN: TÜM BU BORÇLARI TAKSİTLE ÖDEME İMKANI GETİRİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paketi duyururken "Kamu kurumlarına olan borçların cezalarını yeniden yapılandırıyoruz. 2 bin lirayı aşmayan vergi dairelerine olan borçların tahsilinden vazgeçiyoruz" demiş, ayrıca şu açıklamayı yapmıştı:

"Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz."

AA-20230131-30133607-30133603-KAMUYA_OLAN_BORCLARIN_YAPILANDIRILMASINI_ICEREN_KANUN_TEKLIFI_PLAN_VE_BUTCE_KOMISYONUNDA

MECLİS'TE 'YAPILANDIRMA' HAREKETLİLİĞİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bülent Turan, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve İstanbul milletvekili Vedat Demiröz başta olmak üzere 200 milletvekilinin imzasıyla Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı.

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MESLEK ODALARI BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Vatandaşlardan gelen talepler istikametinde vatandaşın kamuya olan borçları yapılandırılıyor.

31 Aralık 2022 öncesine ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar, motorlu taşıt vergileri, beyannameye konu olan alacaklar, bütün idari para cezaları içine almaktadır.

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Meslek odalarına borçlar yapılandırılıyor.

GELİR VERGİSİ İSTİSNASI ARTIYOR

Genç girişimcilerin kazançlarına sağlanan gelir vergisi istisnası arttırılıyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU DA PAKET KAPSAMINDA

Yüksek öğretim kredi borçlarında endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesi sağlanacak.

2 BİN TL'NİN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNİYOR

31 Aralık 2022 tarihinden önceki 2 bin lirayı aşmayan icralık durumdaki vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklardaki borç cezaları silinecek.

TRAFİK CEZA PUANLARI SİLİNİYOR

Sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Bu düzenlemeyle 2,5 milyon sürücünün ceza puanları silinecek ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek.

KAMU ALACAKLARININ CEZALARI SİLİNECEK

Vatandaş ve şirketlerin vergi, prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borç cezaları kaldırılacak.

BORÇLARA TAKSİTLE ÖDEME İMKANI

Tüm borçlara belirli bir oranda güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getirilecek. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak. Teklifle matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi sağlanacak.

Tüm borçlar siliniyor! İşte yapılandırma paketinin detayları Tüm borçlar siliniyor! İşte yapılandırma paketinin detayları
Erdoğan müjdeleri peş peşe duyurdu! Vergi borcu, öğrenim kredisi, trafik ceza puanı... Erdoğan müjdeleri peş peşe duyurdu! Vergi borcu, öğrenim kredisi, trafik ceza puanı...

(AA)

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Yapılandırma

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