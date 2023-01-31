Milyonların gözü kulağı bu haberde! TBMM'de 'yapılandırma' hareketliliği: Ehliyet, vergi borcu, öğrenim kredisi...

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı 10 bine yakın ehliyetin iade edileceği, kamuya birçok borcun silineceği yapılandırma paketinde. Söz konusu pakete ilişkin teklifin görüşmeleri TBMM'de başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paketi duyururken "Kamu kurumlarına olan borçların cezalarını yeniden yapılandırıyoruz. 2 bin lirayı aşmayan vergi dairelerine olan borçların tahsilinden vazgeçiyoruz" demiş, ayrıca şu açıklamayı yapmıştı:
"Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz."
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Bülent Turan, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve İstanbul milletvekili Vedat Demiröz başta olmak üzere 200 milletvekilinin imzasıyla Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladı.
Vatandaşlardan gelen talepler istikametinde vatandaşın kamuya olan borçları yapılandırılıyor.
31 Aralık 2022 öncesine ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar, motorlu taşıt vergileri, beyannameye konu olan alacaklar, bütün idari para cezaları içine almaktadır.
Meslek odalarına borçlar yapılandırılıyor.
Genç girişimcilerin kazançlarına sağlanan gelir vergisi istisnası arttırılıyor.
Yüksek öğretim kredi borçlarında endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesi sağlanacak.
31 Aralık 2022 tarihinden önceki 2 bin lirayı aşmayan icralık durumdaki vergi, ceza, faiz gibi tüm başlıklardaki borç cezaları silinecek.
Sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Bu düzenlemeyle 2,5 milyon sürücünün ceza puanları silinecek ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek.
Vatandaş ve şirketlerin vergi, prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına olan borç cezaları kaldırılacak.
Tüm borçlara belirli bir oranda güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getirilecek. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak. Teklifle matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi sağlanacak.
(AA)