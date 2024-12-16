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Milyonların merak ettiği sorunun cevabı BDDK'dan geldi! Kredi kartı limitlerine ayarlama geliyor mu?

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.12.2024 13:34
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Kredi kartları limitlerinin aylık kazanca göre ayarlanacağı gündeme gelmişti. Aylık kazancın 2 ile 4 katı arasında bir limit belirleneceği konuşuluyorken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan açıklama geldi. Peki, kredi kartları limitinde bir düzenleme olacak mı? İşte detaylar...

Milyonların merak ettiği sorunun cevabı BDDK'dan geldi! Kredi kartı limitlerine ayarlama geliyor mu?

Merkez Bankası enflasyon ile mücadelesine devam ediyor. Parasal sıkılaşmanın artırıldığı bu dönemde aylık kazanca göre limit belirleneceği iddia edilmişti. Milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen bu iddianın ardından BDDK'dan açıklama geldi.
Aylık kazancın 2 ile 4 katı arasında bir kart limitinin belirleneceği ifade edilen iddiada, geriye dönük düzenlemenin de yapılabileceği, çalışmaların tamamlanmaya yakın olduğu aktarılmıştı.

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KART LİMİTLERİNE SINIRLAMA GELİYOR MU?

CNBC-e'nin haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kaynakları, kredi kartı limitlerine ilişkin yeni bir düzenlemenin söz konusu olmadığını açıkladı.

BDDK kaynakları limitlere ilişkin yeni bir düzenleme, bankalara gönderilen yeni bir talimat olmadığını belirtirken kredi kartı limitlerinin de sadece aylık gelire bakılarak belirlenmediğini ifade edildi. Yönetmeliğe göre tüm bankalarda sahip olabileceğiniz toplam kart limiti; ilk yıl için maaşınızın 2 katından, sonraki yıllarda ise 4 katından fazla olamıyor.

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KART LİMİTİ NASIL BELİRLENİYOR?

Kredi kartı limiti, başvuru sırasında verilen bilgilere dayalı olarak belirleniyor. Gelir düzeyi, limiti etkileyen en önemli faktör olmakla birlikte kredi notuna da bakılıyor. Kredi notu, kişinin harcama ve ödeme alışkanlıklarını yansıtıyor. Bu nedenle daha önce kredi borçlarını geciktirmiş veya kredi kartı borçlarını zamanında ödememiş kişiler, kredi kartı alırken zorluk yaşayabiliyor. Kredi kartı başvuruları onaylansa bile, limitleri düşük olabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartı
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