FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Minibüs öğrenci ücreti ne kadar? 2023 aylık akbil, minibüs indi bindi kaç TL oldu?

Minibüs öğrenci ücreti ne kadar? 2023 aylık akbil, minibüs indi bindi kaç TL oldu?

03.01.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılda toplu taşıma ücretlerine zam geldi. İş, okul için toplu taşımayı kullanan vatandaşlar, güncel toplu taşıma ücretlerini araştırmaya koyuldu. İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 29,10 oranında zam geldi. Metrobüs en uzun mesafe ücreti 11.38 TL'nin ardından 14.69 TL'ye yükseldi. Peki minibüs öğrenci ücreti ne kadar? 2023 aylık akbil, minibüs indi bindi kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

Minibüs öğrenci ücreti ne kadar? 2023 aylık akbil, minibüs indi bindi kaç TL oldu?

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) en son 6 Nisan'da yapılan toplu taşıma zammının ardından, yeni yılla birlikte bir zam daha yaptı. Bununla birlikte marmaray, İETT, minibüs gibi toplu taşımaların biniş fiyatları değişti. Toplu taşıma ücret tarifelerine yüzde 29,6 oranında, servis ücretlerine ise ortalama yüzde 19,95 oranında zam geldi. Peki minibüs öğrenci ücreti ne kadar? 2023 aylık akbil, minibüs indi bindi kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

Minibüs öğrenci ücreti ne kadar? 2023 aylık akbil, minibüs indi bindi kaç TL oldu?

2023 AYLIK AKBİL, MİNİBÜS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Toplu taşımadaki yeni zamlar 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli oldu. Servis ücretleri zammı ise okulların 2. döneminde uygulanmaya başlanacak.

Otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, taksi, dolmuş, minibüs, serviste yeni zamlı tarifesi şu şekildedir:

Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL'ye çıktı.

Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL'ye çıktı.

Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL'ye çıktı.

Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL'ye çıktı.

Minibüs öğrenci ücreti ne kadar? 2023 aylık akbil, minibüs indi bindi kaç TL oldu?

Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL'ye çıktı.

Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL'ye çıktı.

Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL'ye çıktı.

Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL'ye çıktı.

Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıktı.

Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL'ye çıktı.

Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL'ye çıktı.

Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL.'ye çıktı.

MARMARAY'DA EN UZUN MESAFE 21.91 TL OLDU

Marmaray için en uzun mesafe ücreti 16.97 TL’den 21.91 TL'ye yükseldi.

METROBÜS EN UZUN MESAFE 14.69 TL OLDU

Metrobüs içinen uzun mesafe ücreti ise 11.38 TL iken 14.69 TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!
Orta gelirliye konut kampanyasında tarih netleşti! Orta gelirliye konut kampanyasında tarih netleşti!
Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddiaVergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia
Anahtar Kelimeler:
Zam Marmaray Minibüs akbil

En Çok Okunan Haberler

Sabaha kadar mezarın başında bekledi: İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim?

Sabaha kadar mezarın başında bekledi: İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim?

Emekli ve memur maaşları ne kadar kaç TL olacak? Maaş hesabı tek tek yapıldı

Emekli ve memur maaşları ne kadar kaç TL olacak? Maaş hesabı tek tek yapıldı

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Müge Anlı'dan tacizci adama sert tepki! "Bacaklarıma bakma yararım senin beynini!"

Kazançları çok konuşuluyordu! Vergide yeni dönem

Kazançları çok konuşuluyordu! Vergide yeni dönem

Yüzde 122,9 zamlandı, bin 300 TL'yi geçti! Durduğu yerde katlandı, 24 bin TL'yi buldu

Yüzde 122,9 zamlandı, bin 300 TL'yi geçti! Durduğu yerde katlandı, 24 bin TL'yi buldu

Türkiye, Bulgaristan'a doğal gaz satacak! Bakan Dönmez duyurdu

Türkiye, Bulgaristan'a doğal gaz satacak! Bakan Dönmez duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.