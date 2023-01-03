İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) en son 6 Nisan'da yapılan toplu taşıma zammının ardından, yeni yılla birlikte bir zam daha yaptı. Bununla birlikte marmaray, İETT, minibüs gibi toplu taşımaların biniş fiyatları değişti. Toplu taşıma ücret tarifelerine yüzde 29,6 oranında, servis ücretlerine ise ortalama yüzde 19,95 oranında zam geldi. Peki minibüs öğrenci ücreti ne kadar? 2023 aylık akbil, minibüs indi bindi kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

2023 AYLIK AKBİL, MİNİBÜS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Toplu taşımadaki yeni zamlar 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli oldu. Servis ücretleri zammı ise okulların 2. döneminde uygulanmaya başlanacak.

Otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, taksi, dolmuş, minibüs, serviste yeni zamlı tarifesi şu şekildedir:

Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL'ye çıktı.

Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL'ye çıktı.

Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL'ye çıktı.

Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL'ye çıktı.

Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL'ye çıktı.

Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL'ye çıktı.

Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL'ye çıktı.

Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL'ye çıktı.

Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıktı.

Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL'ye çıktı.

Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL'ye çıktı.

Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL.'ye çıktı.

MARMARAY'DA EN UZUN MESAFE 21.91 TL OLDU

Marmaray için en uzun mesafe ücreti 16.97 TL’den 21.91 TL'ye yükseldi.

METROBÜS EN UZUN MESAFE 14.69 TL OLDU

Metrobüs içinen uzun mesafe ücreti ise 11.38 TL iken 14.69 TL oldu.

