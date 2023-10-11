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Miras işlemleri kolaylaşıyor! E-Devlet’e yeni özellik eklendi: Bugün itibarıyla başladı

11.10.2023 07:57 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, e-Devlet Kapısı'na yeni bir dijital hizmet eklendiğini açıkladı. "10'dan fazla kurumumuzun varis- muris işleri ile ilgili hizmetleri tek başlık altında toplanarak bütünleşik hizmet oluşturduk" diyen Yılmaz, yeni uygulamaların bugünden itibaren kullanılmaya başlanacağını söyledi.

Miras işlemleri kolaylaşıyor! E-Devlet’e yeni özellik eklendi: Bugün itibarıyla başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Dijital Türkiye/ Bürokrasinin Azaltılması 2023 Yılı 2'inci Toplantısı'na başkanlık etti. Yılmaz, bürokrasinin azaltılması ve e-Devlet çalışmalarının, milli yapay zeka stratejisi ve siber güvenlik kümelenmesi gibi adımlarla 'Dijitalin Yüzyılı' için güçlü bir altyapı oluşturulduğunu söyledi.

2008 yılında açılan e-Devlet'in, 7 binden fazla hizmetin sunulduğu ve yaklaşık 64 milyon kullanıcı tarafından kullanılan bir platform haline dönüştüğünü belirten Yılmaz, "e-Devlet Kapısı'na giriş sayısı, geçen yıl 3,5 milyarı aşarken, aynı rakama bu yılın ekim ayında ulaşılmıştır. Yıl sonu hedefi ise 4,5 milyar giriş sayısını aşmaktır. Bu rakamlar bize milletimizin dijital kamu hizmetlerine teveccühünü ve e-Devlet altyapımızın ne kadar kullanıcı dostu olduğunu göstermektedir. Vatandaşlarımızın yüzde 95 memnuniyet oranıyla yoğun şekilde kullandığı e-Devlet kapısı, uluslararası endekslerde de başarısını kanıtlamaktadır. Avrupa Komisyonu'nun 2023 yılı 'e-Devlet Kıyaslama Raporu'nda 10 sıra yükselerek 35 ülke arasında 10'uncu sırada yerimizi almış bulunmaktayız. Böylece; Fransa, Almanya, Norveç ve İsveç gibi gelişmiş ülkeleri geride bırakmış olduk. Söz konusu raporda e-Devlet hizmetimiz 'Kullanıcı Odaklılık' kategorisinde 3'üncü olmuş, 'İkametgahım Bütünleşik' hizmeti ise birincilik almıştır" diye konuştu.

Yılmaz, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra da depremzede vatandaşlar için 13 yeni dijital hizmetin de e-Devlet'te kullanıma sokulduğunu bildirdi.

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'YENİ PERSPEKTİF ORTAYA KOYUYORUZ'

e-Devlet'ten yürütülen diğer hizmetler hakkında da bilgi veren Yılmaz, "Doğal gaz ve elektrik aboneliklerinde tüm Türkiye'yi e-Devlet kapsamına almış bulunuyoruz. Üniversitelerimizin tamamını e-Devlet'e taşıdık. 'Yeşil e-Devlet Kapısı Projesi' ile kamu yönetiminde yeşil dönüşüm çalışmalarına dahil olduk. 'Kotasız e-Devlet' uygulaması ile mobil abonelerin internet kotalarından harcamadan e-Devlet hizmetlerini kullanmalarını sağladık. Önümüzdeki dönem için hem dijital kamu hizmeti sunumunu zenginleştirmek hem de yapay zekadan siber güvenliğe bir bütün olarak Dijital Türkiye hedefine yürümek için yeni perspektif ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ HİZMETLER DEVREYE ALINDI

Yılmaz, yeni bir dijital hizmetin e-Devlet'ten verilmeye başlandığını bildirerek, "10'dan fazla kurumumuzun varis-muris işleri ile ilgili hizmetleri tek başlık altında toplanarak bütünleşik hizmet oluşturmuş durumdayız. Bugün itibarıyla vatandaşlarımızın kullanımına açılıyor, hayırlı olsun. Toplantımızda engelli vatandaşlarımız için sunulabilecek yeni dijital hizmetler ve düzenlemeler hakkında da değerlendirmeler yapacağız. Veriden değer üretmenin dijital kamu hizmetlerine başarılı yansımasından ve kurumlarımızın daha yakın iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmasından büyük memnuniyet duyuyor, dijitalin yüzyılını el birliğiyle inşa edeceğimize inanıyorum" dedi.


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