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Miras kavgasında İnan Kıraç evlatlıktan reddetmişti! "Uzlaşma olabilir mi?" sorusuna İpek Kıraç'tan böyle yanıt geldi! "Annemin ismini, mirasını..."

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.04.2024 11:40
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Forbes’un güncellediği Türkiye’nin en zenginleri listesinde 2.8 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker ve Semahat Sevim Arsel’den sonra üçüncü sırada gelen ve babasının miras krizinde evlatlıktan reddettiği İpek Kıraç, "Uzlaşma olabilir mi? " sorusunu yanıtladı.

Miras kavgasında İnan Kıraç evlatlıktan reddetmişti! "Uzlaşma olabilir mi?" sorusuna İpek Kıraç'tan böyle yanıt geldi! "Annemin ismini, mirasını..."

Miras nedeniyle babası iş insanı İnan Kıraç'ın evlatlıktan reddettiği, geçtiğimiz yıl nisan ayında hakkında Fransa'da suç duyurusunda bulunulan Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Kıraç babasına dair soruya yanıt verdi. Kıraç, miras tartışmasına ilişkin olarak konuşmamayı tercih ettiğini ve bugüne kadar zorunlu kaldığı için bir kez açıklama yaptığını hatırlattı. İpek Kıraç, İnan Kıraç için "Enerjimizi böyle anlamsız konularda tüketmek yerine, babamla birlikte annemin ismini, hayallerini, mirasını yaşatmaya çalışabilirdik." dedi.

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"ÇOK YAZIK..."

İpek Kıraç, kız çocuklarının hayata eşit katılımı için hayata geçirdikleri “Suna’nın Kızları”nı, Capital Dergisi Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük ve Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Özlem Aydın Ayvacı'ya anlattı.

"Babanız İnan Kıraç’la yaşadığınız miras davası ve sonrasındaki gelişmeler herkesi çok üzdü. Bir uzlaşma olabilir mi?" sorusuna, "Bu konuda konuşmamayı tercih ediyorum. Bugüne kadar sadece bir kere, o da zorunda kaldığım için bir açıklama yaptım biliyorsunuz. Enerjimizi böyle anlamsız konularda tüketmek yerine, babamla birlikte annemin ismini, hayallerini, mirasını yaşatmaya çalışabilirdik. Çok yazık… " yanıtını verdi.

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"Annenizin bıraktığı vasiyete ve aslında annenizin iradesine karşı çıktığı için mi babanız dava açtı?" sorusunu da Kıraç, "Evet, konu buradan başladı." sözleriyle kısa bir şekilde yanıtladı.

NE OLMUŞTU?

Manevi baba İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasındaki çekişme, yıllardır devam ediyor. İş adamı İnan Kıraç, 2020 yılında yaşamını yitiren eşi, Suna Kıraç'ın vasiyetinde Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş hisselerini kızı İpek Kıraç'a bırakması sonucu miras nedeniyle mahkemelik olmuştu.

İNANKIRAÇ

İş insanı İnan Kıraç tüm varlığına el koymak istediği gerekçesi ile kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini duyurmuştu. İpek Kıraç ise annesinden kalan mirasın mahkemede meşru olduğunun tescillendiğini belirttiği bir basın açıklaması yayınlamıştı. İpek Kıraç, "Babamın son yıllarda bu ilkelere aykırı attığı adımlar, içerisinde anıldığı çevreler ve konular, kendisine, kurumlarımıza ve ailemize zarar veren kararlar ne yazık ki beni hem şaşırtmakta hem de üzmektedir" demişti.

Davayla ilgili son gelişme Şubat 2024'te duyulmuştu. İpek Kıraç hakkında 24 Nisan 2023 tarihinde Paris’te suç duyurusunda bulunulmuş, İpek Kıraç'ın, Fransız makamlarınca ifadeye çağrıldığı belirtilmişti. Kıraç'ın bu çağrıya cevap vermediği takdirde ise tutuklama kararı verilebileceği öğrenilmişti.

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dava miras inan kıraç ipek kıraç
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