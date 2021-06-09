MKK nedir, ne işe yarar? Merkezi Kayıt Kuruluşu nedir ve MKK sicil numarası nasıl alınır?

MKK yani tam adıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu, ekonomi piyasasında bulunan taraflar için büyük bir kolaylık sağlarken, vatandaşlar tarafından da merak ediliyor ve araştırılıyor. sermaye piyasası ile ilgili bir kavram olan MKK ne işe yarar, MKK sicil numarası nasıl alınır soruları sorgulanmaya devam ediliyor. Peki MKK nedir, ne işe yarar?

MKK NEDİR, NE İŞE YARAR? MERKEZİ KAYIT KURULUŞU NEDİR?

Ekonomiyi takip eden vatandaşların merak ettiği tam adı Merkezi Kayıt Kuruluşu, kısa adı ise MKK olan bu kuruluş; sermaye piyasası araçlarının kayden ihracının yapıldığı, haksahibi bazında açılmış olan hesaplarda sermaye piyasası araçlarının kaydedildiği ve bunlar üzerinde bulunan hakların izlendiği, kayıtlarına hukuki sonuçlar bağlandığı kanunla bu görevi edinmiş bir merkezi yapı olarak faaliyet sürdürmektedir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu, veri saklama ve depolama hizmeti haricinde Ar Ge merkezi kimliği ile kendi iç kaynaklarını da kullanarak geliştirmiş olduğu platform, sistem ve yazılımlarla yerli ve yabancı finans ile sermaye kuruluşlarına çeşitli veri ve teknoloji hizmetleri de sağlamaktadır.