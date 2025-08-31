FİNANS

Mobil haberleşme altyapılarının kurulması ve işletilmesine yönelik ihale yapılacak

Mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması ve işletilmesi ile hizmetlerin sunulmasına ilişkin yetkilendirme ve 30 Nisan 2029'da sona erecek mevcut yetkilendirmeler kapsamındaki altyapı ve hizmetlerin bu yetkilendirmeye tabi edilmesine dair ihale düzenlenecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yapılacak ihalede haberleşme altyapılarının kurulması ve işletilmesiyle hizmetlerinin sunulmasına yönelik yetkilendirme süresince iki farklı bantta toplam 11 ayrı frekans paketinin kullanım hakkı verilecek.

Ayrıca, 30 Nisan 2029'da sona erecek yetkilendirmeler kapsamındaki altyapı ve hizmetler, bu ihale sonucunda, "Mobil Elektronik Haberleşme Altyapılarının Kurulması ve İşletilmesi ile Hizmetlerinin Sunulması"na ilişkin yetkilendirme kapsamına tabi edilecek.

Gerekli imtiyaz sözleşmeleri ve IMT Yetki Belgesi kapsamında yetkilendirilmiş istekliler, tüm frekans bantlarında yapılan paket satışlarına katılabilecek.

İhale sonucunda ilgili belge ve sözleşmesi bulunan en fazla üç işletmeciye 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında kullanım hakkı verilecek.

Yetkilendirme süresi, yetkilendirme tarihinden itibaren 31 Aralık 2042'ye kadar olacak.

16 Ekim'de yapılacak ihalede kapalı teklif ve devamında açık teklif usulü uygulanacak. (AA)

