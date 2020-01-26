MOBSAD Başkanı Gürcan: "İMOB'da 1 milyar dolarlık iş hacmi oluşturduk"

İSTANBUL (AA) - Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, dünyanın en büyük 2'inci, Türkiye'nin en büyük mobilya fuarı 16. İMOB'da 2,5 milyar dolarlık bir ticaret hacminin oluşmasını beklediklerini vurgulayarak, "MOBSAD olarak tek başımıza 1 milyar dolarlık iş hacmi oluşturduk." ifadelerini kullandı.

MOBSAD'dan yapılan açıklamaya göre, 21 Ocak'ta kapılarını açan 16. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'na (İMOB) 11 üyesiyle katılan dernek, 16. İMOB Fuarı'nda Çin, Nijerya ve ABD'li satın almacılarla başarılı fuar süreci gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan, fuarın dünyanın en büyük 2'nci, Türkiye'nin en büyük mobilya fuarı İMOB'da 2,5 milyar dolarlık ticaret hacminin oluşmasını beklediklerini kaydetti.

Gürcan, MOBSAD'ın fuarda tek başına 1 milyar dolarlık iş hacmi oluşturduğunu belirterek, bunun nedenin katma değerli ihracat ürünleri üretmeleri ve doğru pazarları hedeflemeleri olduğunu açıkladı.

MOBSAD Başkanı Gürcan, şunları kaydetti: