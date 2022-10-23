FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mont ve kazakların fiyatı cep yakıyor! Çözümü böyle buldular: İkinci el ürünleri alıp tamire götürüyorlar

Mont ve kazakların fiyatı cep yakıyor! Çözümü böyle buldular: İkinci el ürünleri alıp tamire götürüyorlar

23.10.2022 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyonda yaşanan artış her alanda kendini iyice hissettiriyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte kışlık kıyafet almak isteyenler fiyatlarından dolayı yanlarına yaklaşamıyor. Montlar 3 bin TL'den kazaklar 900 TL'den satılıyor. Hal böyle olunca dar gelirli, çözümü ikinci el ürün alıp tamir ettirmekte buldu.

Mont ve kazakların fiyatı cep yakıyor! Çözümü böyle buldular: İkinci el ürünleri alıp tamire götürüyorlar

Dolar ve enflasyonda yaşanan artış sonrasında kışlık kıyafet fiyatları arttı. Montlar ve kazakların fiyatları cep yakarken yenisini alamayan dar gelirli, ikinci el ürün alıp onu da tamir ettiriyor. Geçen seneye göre ayakkabı tamirinin yoğun olduğunu belirten bir esnaf, "Bir ayakkabı bin TL ise, bize 100 TL verip ayakkabısını kurtarmış olacak. Ayakkabı tamir ettirirken bile insanlar tasarrufa kaçıyor" dedi.

4

İKİNCİ EL ÜRÜNLERİ TAMİRE GÖTÜRÜYORLAR

Kışlık kıyafetlerin yanına yaklaşılamıyor. Montlar da kışlık ayakkabı fiyatları da cep yakıyor. Kışın bütçeyi sarsmak istemeyenler ise eski kıyafetlerini veya aldıkları ikinci el ürünleri, tamire götürüyor.

Sofraların olmazsa olmazıydı! Fiyatı cep yakıyor: Yılbaşından sonra 250 TL'ye bulabilirseniz...Sofraların olmazsa olmazıydı! Fiyatı cep yakıyor: Yılbaşından sonra 250 TL'ye bulabilirseniz...

KIŞLIK ÜRÜNLER CEP YAKIYOR

Zeytinburnu'nda dar gelirlilerin alışveriş yaptığı küçük bir dükkanda kazak fiyatları 240-420 TL arasında, montlar ise 500-990 Tl arasında değişiyor. Bakırköy'de lüks olmayan bir mağazada, montların fiyatı 3000 TL'den kazakların fiyatı 900 TL'den başlıyor. En ucuz deri bir ayakkabının ortalama fiyatı ise 700-800 TL'den başlıyor.

"AYAKKABI TAMİR ETTİRİRKEN BİLE TASARRUFA KAÇIYORLAR"

Kıyafet ve ayakkabıların en ucuzu bile pahalı olunca dar gelirli, ikinci ele ve tamirata yöneliyor. Terziler mont, ayakkabı tamircileri ise ayakkabı tamirine yetişemiyor. Ayakkabı tamircisi bir esnaf, "Bu sene daha yoğun. Bir ayakkabı bin TL ise, bize 100 TL verip ayakkabısını kurtarmış olacak. Ayakkabı tamir ettirirken bile insanlar tasarrufa kaçıyor" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret için bir açıklama daha! Canlı yayında rakam değil yüzde verdiAsgari ücret için bir açıklama daha! Canlı yayında rakam değil yüzde verdi
BDDK'dan kredi kullanımında ilave adım! Döviz varlığı sınırı indirildiBDDK'dan kredi kullanımında ilave adım! Döviz varlığı sınırı indirildi
Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...
Anahtar Kelimeler:
mont kazak

En Çok Okunan Haberler

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Asgari ücret için bir açıklama daha! Canlı yayında rakam değil yüzde verdi

Asgari ücret için bir açıklama daha! Canlı yayında rakam değil yüzde verdi

Zelenskiy o ülkenin liderini hedef aldı! "Kişisel olarak güvenmiyorum"

Zelenskiy o ülkenin liderini hedef aldı! "Kişisel olarak güvenmiyorum"

Faizsiz kredi için çifte haber!

Faizsiz kredi için çifte haber!

Asgari ücret zammı için yeni hesap, yeni rakam!

Asgari ücret zammı için yeni hesap, yeni rakam!

Sözleşmeliye kadro, EYT, vergi oranları…

Sözleşmeliye kadro, EYT, vergi oranları…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.