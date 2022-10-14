Sofraların olmazsa olmazıydı! Fiyatı cep yakıyor: Yılbaşından sonra 250 TL'ye bulabilirseniz...

Enflasyon ve dolarda yaşanan artış, süt üreticilerini vurdu. Bir de buna maliyetinin altında çiğ süt fiyatının verilmesi, süt ineklerinin kesiminin devam edebileceği olarak yorumlandı. Sektör temsilcileri fiyatların daha da artacağı uyarısında bulunurken vatandaşlar yüksek fiyatlardan şikayetçi durumda.

PEYNİR FİYATLARI CEP YAKIYOR

Süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışı vatandaşları isyan ettirdi. Eminönü'nde peynir fiyatları 115-189 TL arasında değişiyor.

"250 TL'YE BULABİLİRSENİZ..."

TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, "Yılbaşından sonra 250 TL'ye peynir bulabilirseniz, içeriğini inceletmeniz de gerekebilir" dedi. Solakoğlu üreticinin zarar ettiğini ve elindeki inekleri kesime gönderdiklerini ifade etti. TÜİK rakamlarına göre ilk 6 ayda toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azaldı, inek peyniri üretiminde düşüş ise yüzde 5.5.

BORÇ ALARAK PEYNİR ALDI

Fox TV'nin haberine göre Eminönü'nde bir vatandaş eşi hamile olduğu için borç alarak bir defaya mahsus olmak üzere peynire 150 TL verdiğini söyledi.

SADECE PEYNİR DEĞİL YUMURTA VE ZEYTİN DE PAHALI

Tüketiciler sadece peynir değil, kahvaltılık yumurta ve zeytin almakta da zorlanıyor. Zeytinin kilosu 50-90 TL arasında değişirken vatandaşlar fiyatların yüksekliğinden şikayet ediyor.

SÜT ÜRETİCİLERİ YARDIM BEKLİYOR

Süt üreticileri, devlet desteği ve çiğ süt fiyatlarının gerçekçi hesaplanmasını istiyor.

