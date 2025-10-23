Moody's'ten Türkiye için 'kredi notu' değerlendirmesi!

Moody’s Kıdemli Kredi Yetkilisi Heiko Perjessy, İstanbul'da katıldığı İslami Bankacılık etkinliğinde yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin kredi notundaki pozitif ivmenin artık plato noktasına ulaştığını belirtti.
Bloomberg News'in haberine göre, Perjessy, dezenflasyon sürecinde yavaşlama gözlendiğini ifade ederken, iç talebin halen oldukça güçlü olabileceğini söyledi. Yönetici, Siyasi gelişmelerin yatırımcı güveni üzerinde olumsuz etkide bulunma riski bulunduğuna da dikkat çekti.
