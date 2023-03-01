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Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 'Deprem' detayı: 'Ekonomik aktivite canlanacak...''

01.03.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moody's, Türkiye için 2023 büyüme tahminini yüzde 2'den 2,3'e çıkardı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, depremin yıktığı bölgelerde yeniden inşa ile birlikte ortaya çıkacak ekonomik aktiviteyi hesaba kattı. 2024 için büyüme tahmini ise yüzde 3'ten yüzde 4'e yükseltildi.

Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti: 'Deprem' detayı: 'Ekonomik aktivite canlanacak...''

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok G20 ekonomisi için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. ABD, Kanada, Euro Bölgesi, Rusya, Hindistan, Meksika ve Türkiye için 2023 reel büyüme projeksiyonlarını anlamlı şekilde yükselten Moody's, Çin için yüzde 4,0 olan 2023 ve 2024 büyüme tahminlerini yüzde 5,0'a çıkardı.

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DEPREM İLE GELECEK EKONOMİK AKTİVİTE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

Türkiye için 2023 ve 2024 GSYH tahminlerini daha önce açıkladığı yüzde 2,0 ve 3,0'daen yüzde 2,3 ve 4,0'a çıkaran Moody's,. Türkiye için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine neden olarak depremin yıktığı bölgelerde yeniden inşa ile birlikte ortaya çıkacak yeni ekonomik aktiviteyi hesaba kattı.

Moody's yaptığı değerlendirmede, "Yeniden inşanın her yıl yol açacağı yeni ekonomik aktivitenin hızı ve kaynakların nasıl dağıtılabileceği bilinmezler arasında. Bu, maliye ve para politikası desteğinin büyüklüğüne bağlı olacak. Türkiye'deki gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz, ekonomik görünüm önümüzdeki aylarda belirsiz olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

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