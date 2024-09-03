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Morgan Stanley'den dikkat çeken analiz... Yıl sonu için enflasyon tahmini değişmedi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.09.2024 16:23
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 ağustos ayının enflasyon oranını açıkladı. TÜİK'in enflasyon oranını açıklamasıyla ekonomsitler Türkiye ekonomisi için değerlendirme yazılarını paylaşmaya başladı. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'in yayınladığı yazıda ise dikkat çekici açıklamalara yer verildi.

Morgan Stanley'den dikkat çeken analiz... Yıl sonu için enflasyon tahmini değişmedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 ağustos ayının enflasyon oranını açıkladı. TÜİK'in açıkladığı orana göre, yıllık enflasyon yüzde 51,97 olarak 1 yıllık en düşük seviyeyi görürken; aylık bazda 2,47 olarak gerçekleşti.

Enflasyonda yaşanan düşüş sonrası Merkez'in 5 aydır düşürmediği faiz kararında ise ne zaman düşüş yaşanacağı merak konusu olmaya başladı. Ekonomistler, 5 aydır yüzde 50'de sabit kalan faiz için indirim tahminlerini de paylaşmaya devam ediyor.

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MORGAN STANLEY'DEN DİKKAT ÇEKEN ANALİZ

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, TÜİK'in ağustos ayı enflasyonunu açıklamasıyla beraber Türkiye için bir analiz yayımladı. Hande Küçük imzalı değerlendirmede, açıklanan enflasyon verisinin Merkez Bankası ve piyasa beklentileri ile uyumlu olduğuna dikkat çekerek, "Hizmet enflasyonunun halen yüksek ve yapışkan seyretmesi ve son enerji fiyat artışlarının potansiyel yansımaları, bize göre TCMB’nin sıkı parasal duruşunu sürdürmesine ve iletişimde sıkılaştırma eğilimini korumasına yol açacaktır” ifadelerini paylaştı.

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Dev Banka'nın analiz raporunda, “Bu durum, PPK’nin geçen aydan itibaren hizmet enflasyonuna ve geniş tabanlı enflasyon beklentilerine yaptığı vurguyu artırmasıyla uyumlu olacaktır. TCMB’nin son dönemde aldığı makroihtiyati sıkılaştırma tedbirlerinin, büyümede süregelen zayıflamaya rağmen finansal koşulların sıkı tutulmasına yönelik kararlılığın altını çizmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz” değerlendirilmesi yapıldı.

2024 VE 2025 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

TCMB'nin iç talepteki yavaşlamanın ivmesi konusunda rahat göründüğü değerlendirmesi yapılan notta, “TCMB analistleri tarafından 2. çeyrek GSYH’ye ilişkin olarak bugün erken saatlerde yayınlanan bir blog yazısında, köprü günlerinin zayıf sanayi baskısı üzerindeki etkisine dikkat çekilerek, ekonomik faaliyetin ana eğiliminde dezenflasyonu destekleyecek şekilde ılımlı ancak kademeli olarak artan bir düşüş olduğu sonucuna varıldı. Yavaşlayan iç talebin aylık enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin, uygulanan enerji zamlarının ve okula dönüş fiyatlandırmasının etkisinin geçmesiyle birlikte ekim ayından itibaren daha görünür hale geleceğine inanıyoruz. Yıllık enflasyon tahminimizi 2024 yıl sonu için yüzde 42,4 ve 2025 yıl sonu için yüzde 25,2 olarak koruyoruz” sözleri kullanıldı.

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Enflasyon faiz Morgan Stanley
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