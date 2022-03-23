Moskova Borsası'ndan geri dönüş! Sınırlı sayıda...

Moskova Borsası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmasının ardından yarın TSİ 09.50 ila 14.00 saatlerinde işlemlere yeniden açılıyor.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, işlemlerin sadece 33 hisse senedinde yapılabileceği bilgisine yer verilirken, açığa satışların ise yasaklandığı ifade edildi.

Bankanın yayımladığı ve işlemlerin başlayacağı şirketler arasında Gazprom, Rosneft ve Sberbank gibi ülkenin tanınmış şirketleri de bulunuyor.



