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Moskova Borsası'ndan geri dönüş! Sınırlı sayıda...

23.03.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moskova Borsası'nda işlemler yarın sınırlı sayıda hisselerde tekrar başlayacak. Sadece 33 hisse senedinde yapılabilecek işlemlerde açığa satışların ise yasaklandığı kaydedildi. İşlemlerin başlayacağı şirketler arasında Gazprom, Rosneft ve Sberbank gibi dev isimler de yer aldı.

Moskova Borsası'ndan geri dönüş! Sınırlı sayıda...

Moskova Borsası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmasının ardından yarın TSİ 09.50 ila 14.00 saatlerinde işlemlere yeniden açılıyor.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, işlemlerin sadece 33 hisse senedinde yapılabileceği bilgisine yer verilirken, açığa satışların ise yasaklandığı ifade edildi.

Bankanın yayımladığı ve işlemlerin başlayacağı şirketler arasında Gazprom, Rosneft ve Sberbank gibi ülkenin tanınmış şirketleri de bulunuyor.


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