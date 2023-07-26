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Motorin, benzin derken otogaz da zamlandı! LPG'nin litresi 14 liranın üzerine çıktı (26 Temmuz Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları))

25.07.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başta benzin, motorin (Mazot) ve LPG (Otogaz) olmak üzere akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile gündemde kalmaya devam ediyor. ÖTV artışı sonra önce motorin ardından benzin fiyatı için yapılan artışa bugün otogaz da katıldı. LPG fiyatları litre başına 14 liranın üzerine yükseldi. İşte 26 Temmuz Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ile benzin-mazot-otogaz fiyatı...

Motorin, benzin derken otogaz da zamlandı! LPG'nin litresi 14 liranın üzerine çıktı (26 Temmuz Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları))

Son yaşanan ÖTV artırımı ile akaryakıt fiyatları 37 lira sınırına dayanırken, benzin fiyatı son 2 ayda yüzde 70, motorin fiyatları ise yüzde 75 zamlandı. Dün benzin litre fiyatına yapılan artış sonrası İstanbul Avrupa yakasında benzin 36,03 liraya, Ankara'da 36,55 liraya, İzmir'de 36,56 liraya yükseldi. Mazot fiyatları ise İstanbul’da 33,86 TL, Ankara’da 34,42 TL, İzmir’de 34,54 TL’den satılıyor. Tüm bunların yanı sıra fiyatlardaki yükselişe bu kez da otogaz (LPG) da katıldı.

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BİR ZAM DA OTOGAZA

Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle bu gece LPG fiyatları için de 24 kuruşluk bir zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından LPG grubunda litre satış fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda 13,80, Asya Yakası’nda 14,23 liraya yükselecek. İzmir’de ve Ankara’da da 14,25 TL seviyesinden satılmaya başlandı.

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26 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 36,03 TL
Motorin: 33,86 TL
LPG (Otogaz): 13,80 - 14,23 TL

ANKARA
Benzin: 36,55 TL
Motorin: 34,42 TL
LPG (Otogaz): 14,25 TL

İZMİR
Benzin: 36,56 TL
Motorin: 34,54 TL
LPG (Otogaz): 14,25 TL

MOTORİN


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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