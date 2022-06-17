MOTORİN FİYATI GÜNCEL! 17 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir zamlı motorin fiyatları!

Motorin zam haberleri ve son dakika açıklamaları sebebiyle akaryakıt fiyatları ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Akaryakıt fiyatları ilgili 'zam' açıklamaları gelmeye devam ediyor. Peki 17 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. 'Benzin, LPG ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 17 Haziran 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir zamlı motorin fiyatları haberimizde...
Motorine dünkü 1,29 kuruşluk zammın ardından gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir zam daha yapıldı. Böylece son zamla birlikte İstanbul'da 29.19'dan satılan motorinin litresi 29.99'a, Ankara'da 30.1'e, İzmir'de ise 30.11 TL'ye çıktı.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.19 liradan satılıyordu. 17 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.99 TL'ye çıktı.
Benzine zam gelmedi. 2 Haziran Perşembe günü gelen zamda benzinin litresi 26,24 TL'ye çıkmıştı. Öte yandan İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı 11.61 TL, Avrupa yakasında ise 11.82 TL.
Ankara'da 29.32'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi.
Benzinin fiyatı Ankara'da 27,55 TL'ye geriledi. Ankara'da LPG litre fiyatı ise 11.85 TL.
İzmir'de 29.32 TL'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.
İzmir'de benzinin fiyatı 27,55 TL oldu.
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