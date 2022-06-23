MOTORİN FİYATI GÜNCEL 2022! 23 Haziran motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? 23 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

Motorin, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle akaryakıt fiyatları ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar 23 Haziran 2022 Perşembe günü de arama motorlarında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz gün, Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturmuştu. Benzine indirim yapıldı. Peki 23 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin, LPG ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 23 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları haberimizde...
İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.19 liradan satılıyordu. 17 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.99 TL'ye çıktı.
Benzin fiyatları 15 Haziran'da gelen indirim ile değişti. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 27,45 TL’ye geriledi.
Ankara'da 29.32'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi.
Benzinin fiyatı Ankara'da 27,35 TL'ye geriledi.
İzmir'de 29.32 TL'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.
İzmir'de benzinin fiyatı 27.37 TL oldu.
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