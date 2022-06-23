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MOTORİN FİYATI GÜNCEL 2022! 23 Haziran motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? 23 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

23.06.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 23 Haziran 2022 Perşembe yani haftanın dördüncü gününde araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzine indirim geldi. Peki 22 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? İşte 23 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...

MOTORİN FİYATI GÜNCEL 2022! 23 Haziran motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? 23 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

Motorin, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle akaryakıt fiyatları ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar 23 Haziran 2022 Perşembe günü de arama motorlarında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz gün, Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturmuştu. Benzine indirim yapıldı. Peki 23 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin, LPG ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 23 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları haberimizde...

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.19 liradan satılıyordu. 17 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.99 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzin fiyatları 15 Haziran'da gelen indirim ile değişti. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 27,45 TL’ye geriledi.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 29.32'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin fiyatı Ankara'da 27,35 TL'ye geriledi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 29.32 TL'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzinin fiyatı 27.37 TL oldu.

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