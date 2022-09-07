FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MOTORİN FİYATI SON DAKİKA! 7 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin fiyatı kaç TL? Zam sonrası güncel benzin ve motorin fiyatları! 7 Eylül 2022 Çarşamba

MOTORİN FİYATI SON DAKİKA! 7 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin fiyatı kaç TL? Zam sonrası güncel benzin ve motorin fiyatları! 7 Eylül 2022 Çarşamba

07.09.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları 7 Eylül 2022 Çarşamba günü son dakika olarak geçilen zam haberi sonrası merak edildi. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında akaryakıt fiyatlarına ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların akaryakıt fiyatlarına etkisi sürüyor. Yine zam açıklaması yapıldı. Peki, motorine zam mı geldi? Motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin fiyatı kaç TL ? İşte 7 Eylül 2022 Çarşamba günü zam sonrası güncel benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİN FİYATI SON DAKİKA! 7 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin fiyatı kaç TL? Zam sonrası güncel benzin ve motorin fiyatları! 7 Eylül 2022 Çarşamba

Motorin fiyatları zam haberlerinin ardından 7 Eylül 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Bilindiği üzere, brent petrol ve döviz kurunun sık sık değişmesi, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Sık sık indirim ve zamlarla değişen akaryakıt fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Peki, motorine zam mı geldi? Motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin fiyatı kaç TL ? İşte 7 Eylül 2022 Çarşamba günü zam sonrası güncel benzin ve motorin fiyatları...

b2

6 EYLÜL 2022 MOTORİN FİYATI NE KADAR?

Motorin fiyatına 7 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

b4

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.96 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25.94 TL

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorin litre fiyatı 26.05 TL

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorin litre fiyatı 26.07 TL

b3

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmaya başlayan zamlı tarifeye göre benzinin litresi İstanbul'da ortalama 19.23 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzin fiyatı 19.37'ye yükseldi.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Son zamla birlikte İzmir'de benzinin fiyatı 19.35'e çıktı.

b5

GÜNCEL LPG FİYATLARI

LPG'nin fiyatı ise indirimin ardından İstanbul'da 10.95'e, Ankara'da 10,98'e, İzmir'de 10,82'ye düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni yılda emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Yeni yılda emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
Milyonlar bekliyordu! Bakan Bilgin tek tek duyurdu!Milyonlar bekliyordu! Bakan Bilgin tek tek duyurdu!
Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…
Anahtar Kelimeler:
İstanbul benzin motorin son dakika Motorin fiyatları Motorin zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Satın aldığı evde tadilat yaparken adeta hazine buldu! Mutluluğu ise kısa sürdü

Satın aldığı evde tadilat yaparken adeta hazine buldu! Mutluluğu ise kısa sürdü

Erdoğan yeni dönemi duyurdu! Seyahatler artık bu şekilde yapılacak

Erdoğan yeni dönemi duyurdu! Seyahatler artık bu şekilde yapılacak

Son dakika: İki gün zam bir gün indirim! Bugün zam gelmişti: Motorin fiyatları yeniden değişecek (7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları)

Son dakika: İki gün zam bir gün indirim! Bugün zam gelmişti: Motorin fiyatları yeniden değişecek (7 Eylül güncel akaryakıt fiyatları)

İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...

İkinci el otomobil için son hafta! 60 bin lirayı geçti: Panikle ucuza araba satmaya başladılar...

Bakan Nebati duyurdu! "Yeni bir 'Hazine Destekli Kefalet Paketi' çalışması yürütüyoruz"

Bakan Nebati duyurdu! "Yeni bir 'Hazine Destekli Kefalet Paketi' çalışması yürütüyoruz"

Domates ve salçaya kısıtlama!

Domates ve salçaya kısıtlama!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Seks işçisinin deneyimsizliği sonu oldu! Fantezileri için...

Seks işçisinin deneyimsizliği sonu oldu! Fantezileri için...

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Sevgilisini öldürdü! Parçalara ayırıp çocukları için yemek yaptı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

İsveç'ten büyük hata! Alay konusu oldular

İsveç'ten büyük hata! Alay konusu oldular

Hamile olduğunu öyle bir duyurdu ki! Yöntemi mide bulandırdı

Hamile olduğunu öyle bir duyurdu ki! Yöntemi mide bulandırdı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.