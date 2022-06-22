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MOTORİN FİYATI SON DURUM 2022! 22 Haziran motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? 22 Haziran 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

22.06.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 22 Haziran 2022 Çarşamba yani haftanın üçüncü gününde araç sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yönündeki haberler çıkmıştı. Peki Peki 22 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? İşte 22 Haziran 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...

MOTORİN FİYATI SON DURUM 2022! 22 Haziran motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? 22 Haziran 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları!

Motorin, zam haberleri ve son dakika açıklamaları sebebiyle akaryakıt fiyatları ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün, Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Peki 22 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin, LPG ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 22 Haziran 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları haberimizde...

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.19 liradan satılıyordu. 17 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.99 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzine zam gelmedi. 2 Haziran Perşembe günü gelen zamda benzinin litresi 26,24 TL'ye çıkmıştı. Öte yandan İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı 11.61 TL, Avrupa yakasında ise 11.82 TL.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 29.32'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin fiyatı Ankara'da 27,55 TL'ye geriledi. Ankara'da LPG litre fiyatı ise 11.85 TL.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 29.32 TL'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzinin fiyatı 27,55 TL oldu.

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