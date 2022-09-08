FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MOTORİN FİYATINA İNDİRİM! 8 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin fiyatı kaç TL? 8 Eylül 2022 Perşembe Güncel benzin ve motorin fiyatları!

MOTORİN FİYATINA İNDİRİM! 8 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin fiyatı kaç TL? 8 Eylül 2022 Perşembe Güncel benzin ve motorin fiyatları!

08.09.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları "indirim" haberi sonrası 8 Eylül 2022 Perşembe günü vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Petrol fiyatları dün 90 doların altına kadar gerilerken akaryakıt haberleri vatandaşın gündeminde kalmaya devam ediyor. Peki, 8 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin fiyatı kaç TL? İşte 8 Eylül 2022 Perşembe gününün benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİN FİYATINA İNDİRİM! 8 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin fiyatı kaç TL? 8 Eylül 2022 Perşembe Güncel benzin ve motorin fiyatları!

Motorin fiyatları merak konusu oldu. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. İki gündür zamlanan mazota indirim geldi. Peki 8 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar? Benzin fiyatı kaç TL? İşte 8 Eylül 2022 Perşembe güncel benzin ve motorin fiyatları...

8 EYLÜL 2022 MOTORİN FİYATI NE KADAR?

Motorin fiyatına 8 Eylül Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi.

b4

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 24,86 TL oldu.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,97 TL

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,99 TL

b3

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmaya başlayan zamlı tarifeye göre benzinin litresi İstanbul'da ortalama 19.23 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzin fiyatı 19.37'ye yükseldi.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Son zamla birlikte İzmir'de benzinin fiyatı 19.35'e çıktı.

b5

GÜNCEL LPG FİYATLARI

LPG'nin fiyatı ise indirimin ardından İstanbul'da 10.95'e, Ankara'da 10,98'e, İzmir'de 10,82'ye düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tahminler değişti: Petrol fiyatları yıl sonunda…Tahminler değişti: Petrol fiyatları yıl sonunda…
Memur ve emekliler dikkat!Memur ve emekliler dikkat!
Kritik enflasyon rakamları açıklandıKritik enflasyon rakamları açıklandı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul benzin motorin son dakika Motorin fiyatları motorin indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değişti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! 3 ayda her şey değişti

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

Benzin ve motorin zammı sonrası bu kez indirim

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

O savcıdan utandıran mesajlar: Aynı anda ikinizle birlikte...

Kış ayları öncesi 'domates' korkusu! "Dünyada yok, fiyatı 50 lira olacak"

Kış ayları öncesi 'domates' korkusu! "Dünyada yok, fiyatı 50 lira olacak"

Sigaraya bir zam daha geldi!

Sigaraya bir zam daha geldi!

Maaş zammında rakamlar ortaya çıktı

Maaş zammında rakamlar ortaya çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

Bunca yıl sağlıklı bildik: Hayal kırıklığı yarattı

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

Kabızlık yaşayanlar bu gıdalardan uzak durmalı!

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.