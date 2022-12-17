MOTORİN FİYATINA ZAM! Benzin ne kadar oldu? 17 Aralık 2022 Cumartesi zam sonrası benzin ve motorin fiyatları

Motorin fiyatları son dakika zam haberleri sonrası araç sahibi vatandaşlar tarafından benzin fiyatları ile birlikte arama motorlarında sorgulanıyor. Geçtiğimiz aylarda akaryakıta gelen üst üste indirimler yerini zamlara bıraktı. 17 Aralık 2022 Cumartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan birçok kişi güncel fiyatları öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, Benzin ne kadar oldu? Motorin kaç TL? İşte 17 Aralık 2022 Cumartesi günü zam sonrası benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİN FİYATINA ZAM!

Motorin fiyatına 17 Aralık 2022 Cumartesi günü zam geldi.

Bilindiği üzere dün benzin fiyatına 1 lira 7 kuruş zam yapılmıştı. Motorin fiyatına ise zam bekleniyordu.

Bu gece yarısı motorin fiyatları 1,75 TL arttı.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (17 ARALIK 2022 CUMARTESİ)

İşte 16 Aralık 2022 Cuma gününün benzin ve motorin fiyatları...

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 18,51 TL

Motorin fiyatı: 22,80 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin fiyatı: 18,72 TL

Motorin fiyatı: 22,97 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 18,70 TL

Motorin fiyatı: 23,04 TL



