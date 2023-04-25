Motorin fiyatları 19 lira seviyelerine geriledi! Akaryakıta indirim tabelaya yansıdı (25 Nisan Salı güncel benzin-mazot fiyatı)

Petrol fiyatları artan faiz oranları, küresel ekonomi ve yakıt talebi görünümüne ilişkin endişelerin artması ile son iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Bu düşüşün ardından araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi. Motorin fiyatları için indirim tabelaya yansıdı. İşte güncel akaryakıt fiyatları ile haberin detayları…
Mazot fiyatları için 4 gün önce yapılan 91 kuruşluk indirime 47 kuruş daha eklendi. Böylece yapılan indirim bir haftada 1,38 TL’ye ulaştı.
Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi şimdilik bulunmuyor.
İSTANBUL
Benzin: 21.25 TL
Motorin: 19.69 TL
LPG (Otogaz): 10.32 TL
ANKARA
Benzin: 21.61 TL
Motorin: 20.03 TL
LPG (Otogaz): 10.64 TL
İZMİR
Benzin: 21.59 TL
Motorin: 20.21 TL
LPG (Otogaz): 10.39 TL