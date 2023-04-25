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Motorin fiyatları 19 lira seviyelerine geriledi! Akaryakıta indirim tabelaya yansıdı (25 Nisan Salı güncel benzin-mazot fiyatı)

25.04.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatlarındaki düşüşten dolayı bugünden geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatları için indirim yapıldı. Peki 25 Nisan 2023 Salı benzin-mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin litre fiyatı ile motorin fiyatları…

Motorin fiyatları 19 lira seviyelerine geriledi! Akaryakıta indirim tabelaya yansıdı (25 Nisan Salı güncel benzin-mazot fiyatı)

Petrol fiyatları artan faiz oranları, küresel ekonomi ve yakıt talebi görünümüne ilişkin endişelerin artması ile son iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Bu düşüşün ardından araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi. Motorin fiyatları için indirim tabelaya yansıdı. İşte güncel akaryakıt fiyatları ile haberin detayları…

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MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Mazot fiyatları için 4 gün önce yapılan 91 kuruşluk indirime 47 kuruş daha eklendi. Böylece yapılan indirim bir haftada 1,38 TL’ye ulaştı.

Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi şimdilik bulunmuyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 NİSAN 2023 SALI)

İSTANBUL
Benzin: 21.25 TL
Motorin: 19.69 TL
LPG (Otogaz): 10.32 TL

ANKARA
Benzin: 21.61 TL
Motorin: 20.03 TL
LPG (Otogaz): 10.64 TL

İZMİR
Benzin: 21.59 TL
Motorin: 20.21 TL
LPG (Otogaz): 10.39 TL

BENZİN


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