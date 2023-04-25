Motorin fiyatları 19 lira seviyelerine geriledi! Akaryakıta indirim tabelaya yansıdı (25 Nisan Salı güncel benzin-mazot fiyatı)

Petrol fiyatları artan faiz oranları, küresel ekonomi ve yakıt talebi görünümüne ilişkin endişelerin artması ile son iki haftanın en düşük seviyesini gördü. Bu düşüşün ardından araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi. Motorin fiyatları için indirim tabelaya yansıdı. İşte güncel akaryakıt fiyatları ile haberin detayları…

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Mazot fiyatları için 4 gün önce yapılan 91 kuruşluk indirime 47 kuruş daha eklendi. Böylece yapılan indirim bir haftada 1,38 TL’ye ulaştı.

Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi şimdilik bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 NİSAN 2023 SALI)

İSTANBUL

Benzin: 21.25 TL

Motorin: 19.69 TL

LPG (Otogaz): 10.32 TL

ANKARA

Benzin: 21.61 TL

Motorin: 20.03 TL

LPG (Otogaz): 10.64 TL

İZMİR

Benzin: 21.59 TL

Motorin: 20.21 TL

LPG (Otogaz): 10.39 TL



