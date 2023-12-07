MOTORİN İNDİRİM SON DAKİKA: Haziran ayından bu yana ilk kez! Petrol düştü, akaryakıta indirim geldi (7 Aralık Perşembe güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika: Petrol fiyatları Haziran ayından bu yana en düşük seviyeye gelince akaryakıt fiyatları için indirim geldi. Benzin litre fiyatı değişmedi ama motorin fiyatları için tabelalar uzun süre sonra güncellendi. Peki güncel akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İstanbul, Ankara İzmir benzin-mazot fiyatı kaç TL? İşte haberin detayları…

MOTORİNE İNDİRİM TABELAYA YANSIDI

Motorin için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1.34 TL indirim fiyatlara yansıtıldı. Benzin fiyatı için şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

İNDİRİM SONRASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorine yapılan indirimin ardından fiyatlar İstanbul’da ortalama 36,22 TL, Ankara’da 36,83 TL, İzmir’de ise 36,98 TL’den satılıyor.

Benzin fiyatı İstanbul’da 34,55 TL, Ankara’da 35,21 TL, İzmir’de 35,31 TL seviyelerinde bulunuyor.

PETROL FİYATLARI SON 6 AYIN DİBİNDE

Petrol fiyatları, OPEC+ dışındaki ülkelerin, özellikle de ABD’nin hızla ham petrol pompalaması ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte Eylül ayındaki yüksek seviyelerinden dik bir düşüş eğilimine girdi. Fiyatlar ABD verilerinin benzin stoklarında beklenenden fazla artış olduğunu göstermesinin ardından küresel yakıt talebine ilişkin endişelerin artmasıyla Çarşamba günü yaklaşık yüzde 4 düşerek Haziran'dan bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Bugün bir miktar toparlanma görülse de brent petrol 74,65 dolardan, ham petrol ise 69,77 dolardan işlem görüyor.









