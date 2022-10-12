Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 12 Ekim 2022 Çarşamba güncel motorin ve benzin fiyatı!

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleri 'zam' açıklamaları sebebiyle yakından takip edilirken 12 Ekim Çarşamba günü akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce güncel fiyatları öğrenmek isteyen vatandaşlar da arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel motorin ve benzin fiyatı ve detaylar haberimizde...
Motorin fiyatı: 28 lira 53 kuruş
Benzin fiyatı: 20,60 TL
LPG fiyatı: 10,24 TL
Motorin fiyatı: 28 lira 66 kuruş
Benzin fiyatı: 20,74 TL
LPG fiyatı: 10,24 TL
Motorin fiyatı: 28 lira 68 kuruş
Benzin fiyatı: 20,73 TL
LPG fiyatı: 9,98 TL
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