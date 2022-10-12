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Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 12 Ekim 2022 Çarşamba güncel motorin ve benzin fiyatı!

12.10.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleri son dönemde peş peşe yapılan 'zam' açıklamaları nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. OPEC'in petrol üretimini azaltma kararının ardından akaryakıt fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Akaryakıt istasyonlarına gitmeyi düşünen araç sahipleri öncesinde konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 12 Ekim 2022 Çarşamba güncel motorin ve benzin fiyatı...

Motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 12 Ekim 2022 Çarşamba güncel motorin ve benzin fiyatı!

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleri 'zam' açıklamaları sebebiyle yakından takip edilirken 12 Ekim Çarşamba günü akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce güncel fiyatları öğrenmek isteyen vatandaşlar da arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Güncel motorin ve benzin fiyatı ve detaylar haberimizde...

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 28 lira 53 kuruş

Benzin fiyatı: 20,60 TL

LPG fiyatı: 10,24 TL

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ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 28 lira 66 kuruş

Benzin fiyatı: 20,74 TL

LPG fiyatı: 10,24 TL

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İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

Motorin fiyatı: 28 lira 68 kuruş

Benzin fiyatı: 20,73 TL

LPG fiyatı: 9,98 TL

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