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  4. Motorinde 7 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 7 kuruş indirim bekleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.05.2020 10:23 | Son Güncelleme

Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Motorinde 7 kuruş indirim bekleniyor

Motorinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Motorine son olarak dün gece 27 kuruş zam gelmişti.

İndirimin akşam saatlerinde duyurulması bekleniyor.

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