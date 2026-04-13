Motorinde ibre tersine döndü! İndirim beklenirken zam gelebilir

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatları üzerindeki baskısı sürerken, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı ablukaya alma kararının ardından motorinde ibre tersine döndü.

Cansu Çamcı

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirmeye hazırlanıyor. Araç sahiplerinin gözü kulağı sektörden gelecek indirim haberlerine çevrilmişti.

HIZLA YUKARI YÖNLÜ HAREKETLENDİ

ABD, bugün akşam 5'te Hürmüz Boğazı’nı ablukaya alacağını duyurdu. Bu kararla birlikte Brent petrol ve motorin fiyatları, piyasaların açılmasıyla birlikte hızla yukarı yönlü hareketlendi. Brent petrol, varil başına yaklaşık 104 dolara kadar çıktı. Sonra bir miktar düştü.

İNDİRİM BEKLENİYORDU AMA...

Küresel piyasalarda motorinin ton fiyatı da fırladı. Sektör temsilcileri, cuma günü metrik tonu bin 335 dolar düzeyinde olan motorinin açılışta 107 dolar arttığını söyledi. Motorine, geçen hafta cuma günü kapanış fiyatlarına bağlı olarak bu gece yarısı 4 TL 35 kuruş indirim bekleniyor.

MOTORİNE ZAM GELEBİLİR

Sektör temsilcileri motorin fiyatları bu düzeyi korursa çarşamba gününden itibaren zam gelebileceğini söyledi. Öte yandan gün içindeki gelişmeler ve fiyat hareketlerinin de önemli olduğunu söyleyen sektör temsilcileri, 'Fiyat gevşerse bir zamma gerek kalmayabilir, kapanış fiyatı önemli' diye konuştu.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
76.55
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.75
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.33
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.22
Gazyağı
87.98
Anahtar Kelimeler:
motorin Zam Akaryakıt indirim
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

