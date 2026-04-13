Motorinde ibre tersine döndü! İndirim beklenirken zam gelebilir

Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirmeye hazırlanıyor. Araç sahiplerinin gözü kulağı sektörden gelecek indirim haberlerine çevrilmişti.

HIZLA YUKARI YÖNLÜ HAREKETLENDİ

ABD, bugün akşam 5'te Hürmüz Boğazı’nı ablukaya alacağını duyurdu. Bu kararla birlikte Brent petrol ve motorin fiyatları, piyasaların açılmasıyla birlikte hızla yukarı yönlü hareketlendi. Brent petrol, varil başına yaklaşık 104 dolara kadar çıktı. Sonra bir miktar düştü.

İNDİRİM BEKLENİYORDU AMA...

Küresel piyasalarda motorinin ton fiyatı da fırladı. Sektör temsilcileri, cuma günü metrik tonu bin 335 dolar düzeyinde olan motorinin açılışta 107 dolar arttığını söyledi. Motorine, geçen hafta cuma günü kapanış fiyatlarına bağlı olarak bu gece yarısı 4 TL 35 kuruş indirim bekleniyor.

MOTORİNE ZAM GELEBİLİR

Sektör temsilcileri motorin fiyatları bu düzeyi korursa çarşamba gününden itibaren zam gelebileceğini söyledi. Öte yandan gün içindeki gelişmeler ve fiyat hareketlerinin de önemli olduğunu söyleyen sektör temsilcileri, 'Fiyat gevşerse bir zamma gerek kalmayabilir, kapanış fiyatı önemli' diye konuştu.