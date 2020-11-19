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Motorinde indirim bekleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.11.2020 09:40 | Son Güncelleme

Motorinin litre fiyatında cuma gününden itibaren 2 kuruş indirim bekleniyor.

Motorinde indirim bekleniyor

Motorinin litre fiyatında cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 kuruş indirim bekleniyor.

Benzinin litre fiyatında ise değişiklik beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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