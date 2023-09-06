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‘Motorinde indirim yıl sonuna kadar ortadan kalktı…’ Akaryakıt fiyatlarını bekleyen kritik gelişme: Suudiler ve Ruslar petrolü zirveye çıkardı

06.09.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OPEC+ liderlerinin arz kesintilerini uzatmasının ardından petrol fiyatları yükselişine hız verdi. Varil başına Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini test eden petrol fiyatları, akıllara ‘akaryakıt fiyatlarına zam mı gelecek?’ sorusunu getirdi. Litresi 38 TL seviyelerinde bulunan motorin (mazot) fiyatları için dikkat çeken bir yorum geldi. Uzmanlar mazot fiyatına yıl sonuna kadar indirim yapılmasının beklenmediğini kaydetti.

‘Motorinde indirim yıl sonuna kadar ortadan kalktı…’ Akaryakıt fiyatlarını bekleyen kritik gelişme: Suudiler ve Ruslar petrolü zirveye çıkardı

Petrol fiyatları, OPEC+ liderleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın yıl sonuna kadar arz kısıntılarını uzatacaklarını ve küresel piyasayı sıkılaştıracaklarını duyurmasının ardından Kasım ayından bu yana en yüksek seviyelerde hareket ediyor. Dün 90,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,17 azalarak 89,89 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,54 dolardan alıcı buldu.

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PETROL FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Suudi Arabistan dün, Temmuz itibarıyla uyguladığı günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar devam ettireceğini duyurdu. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da ülkesinin günlük 300 bin varil seviyesindeki gönüllü petrol ihracat kesintisini yıl sonuna kadar uzattığını bildirdi.

Yatırımcılar, Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintilerini Ekim ayını dahil edecek şekilde uzatmasını bekliyordu.

Söz konusu gelişmelerin ardından dün yükseliş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, Kasım 2022'den bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

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FED, PETROLÜN ATEŞİNİ BİR MİKTAR SÖNDÜRDÜ

Petrol fiyatları yeni güne yatay seyirle başlarken, yüksek fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar amaçlı satışları ile enflasyona ilişkin endişelerin tekrardan alevlenmesi fiyatlarda bir miktar düşüşe neden oluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin gelecek dönem politikalarına ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, dün, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, son dönemdeki ekonomik verilerin Fed'e enflasyonu kontrol altına almak için ilave faiz artırımlarının gerekli olup olmadığına karar verirken biraz zaman kazandıracağını belirtti.

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki son yükselişin ülkenin enflasyonla mücadelesinin önünde engel olabileceğini kaydetti.

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AKARYAKITA ZAM GELECEK Mİ?

Tüm bu gelişmelerle yurt içinde akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatlarındaki yükseliş akıllara ‘akaryakıta zam gelecek mi?’ sorusunu getirdi. Halihazırda benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları 36-38 TL bandında yer alırken Enerji Uzmanı ve Ekonomi Gazetecisi Cahit Saraçoğlu’ndan dikkat çeken bir yorum geldi.
Suudi Arabistan ve Rusya’nın aldığı kararlar ile petrol fiyatlarını yükselttiğini kaydeden uzman isim, mazot fiyatı için milyonlarca kişiyi üzecek şu değerlendirmede bulundu:

“Motorinde indirim beklentisi, Rusların ve Suudilerin günlük üretim kesintilerini yıl sonuna kadar uzatma kararı almaları üzerine ortadan kalkacak gibi.”

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6 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Bilindiği üzere mazot ve benzin fiyatı ÖTV ve KDV artışları sonrası yüzde 80’lik yükseliş yaşayarak 40 TL seviyelerine yükselmişti. 6 Eylül 2013 Çarşamba günü itibarıyal benzin litre fiyatı tabelalarda ortalama olarak İstanbul için 36,75, Ankara için 37,29 ve İzmir içinse 37,35 TL seviyelerinden yanıyor.

Motorin fiyatları da İstanbul’da ortalam 37,89 TL, Ankara’da 38,39 TL ve İzmir’de ise 38,53 TL seviyelerinden satışa sunuluyor.

BENZİN


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Anahtar Kelimeler:
Petrol akaryakıt fiyatları

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