Motorine 1,52'lik indirim sonrası 1 lira zam! Akaryakıt fiyatları bu gece yeniden değişiyor (21 Ağustos 2023 Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberi… Peş peşe zamlarla litresi 40 liralara dayanan akaryakıt fiyatları milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Son olarak geçtiğimiz hafta motorin fiyatları için 1,52 liralık indirim yapılmıştı. Ancak mazot fiyatı bu gece yarısı yeniden değişecek. İşte 21 Ağustos 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları…

SON DAKİKA: MOTORİNE BU GECE ZAM GELİYOR

Akaryakıtta 16 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 5 TL'lik ÖTV artışı gerçekleştirilmiş, KDV'nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına artış 6 TL olarak yansımıştı. Haziran ayı başından bu yana yüzde 80 zamlanan akaryakıt fiyatlarında ilk indirim Cuma günü motorin litre fiyatları için yapıldı. Ancak araç sahiplerinin sevinci uzun sürmedi. Mazot fiyatları 22 Ağustos 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere yeniden artacak. Zam ise litre başına 1 TL olacak.

21 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 37,71 TL

Motorin: 36,84 TL

LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

ANKARA

Benzin: 38,24 TL

Motorin: 37,37 TL

LPG (Otogaz): 16,28 TL

İZMİR

Benzin: 38,30 TL

Motorin: 37,45 TL

LPG (Otogaz): 16,02 TL



