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  4. Motorine 1,52'lik indirim sonrası 1 lira zam! Akaryakıt fiyatları bu gece yeniden değişiyor (21 Ağustos 2023 Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Motorine 1,52'lik indirim sonrası 1 lira zam! Akaryakıt fiyatları bu gece yeniden değişiyor (21 Ağustos 2023 Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

21.08.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Brent petrol fiyatı 85 doların üzerinde yeni haftaya başlarken, dolar TL kuru ise 27 liranın üzerindeki seviyelerde hareket ediyor. Piyasalarda yaşanan bu iki yükseliş ise yurt içinde akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Benzin fiyatı ile motorin fiyatları (mazot) peş peşe zamlanıp 40 TL sınırına doğru ilerlerken son dakika haberi geldi. Mazot fiyatı bu gece yarısı değişiyor. İşte 21 Ağustos Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel akartakıt fiyatları…

Motorine 1,52'lik indirim sonrası 1 lira zam! Akaryakıt fiyatları bu gece yeniden değişiyor (21 Ağustos 2023 Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberi… Peş peşe zamlarla litresi 40 liralara dayanan akaryakıt fiyatları milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Son olarak geçtiğimiz hafta motorin fiyatları için 1,52 liralık indirim yapılmıştı. Ancak mazot fiyatı bu gece yarısı yeniden değişecek. İşte 21 Ağustos 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları…

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SON DAKİKA: MOTORİNE BU GECE ZAM GELİYOR

Akaryakıtta 16 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 5 TL'lik ÖTV artışı gerçekleştirilmiş, KDV'nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına artış 6 TL olarak yansımıştı. Haziran ayı başından bu yana yüzde 80 zamlanan akaryakıt fiyatlarında ilk indirim Cuma günü motorin litre fiyatları için yapıldı. Ancak araç sahiplerinin sevinci uzun sürmedi. Mazot fiyatları 22 Ağustos 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere yeniden artacak. Zam ise litre başına 1 TL olacak.

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21 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 37,71 TL
Motorin: 36,84 TL
LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

ANKARA
Benzin: 38,24 TL
Motorin: 37,37 TL
LPG (Otogaz): 16,28 TL

İZMİR
Benzin: 38,30 TL
Motorin: 37,45 TL
LPG (Otogaz): 16,02 TL

BENZİN


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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