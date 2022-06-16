FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Motorine bir zam daha! İETT Genel Müdürü Alper Bilgili sosyal medyadan tepki gösterdi

Motorine bir zam daha! İETT Genel Müdürü Alper Bilgili sosyal medyadan tepki gösterdi

16.06.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece yarısından itibaren motorine bir zam daha geldi. Son yapılan zamla birlikte motorinin litre fiyatı 30 TL'ye dayandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili "Dolar yükselmeseydi, 2021’de vergiler dahil 7 lira olan mazot, petrol fiyat artışları ile bugün en fazla 12-13 liralarda olacaktı. Oysa, bugün sadece vergisi 7 lira, kendisi de 30 liraya dayandı." dedi.

Motorine bir zam daha! İETT Genel Müdürü Alper Bilgili sosyal medyadan tepki gösterdi

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren motorine bir zam daha geldi. Motorine yapılan 1,29 kuruşluk zamla birlikte litre fiyatı 30 TL'ye dayandı.

"EN FAZLA 12-13 LİRADA OLACAKTI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili şunları ifade etti:

"Dolar yükselmeseydi, 2021’de vergiler dahil 7 lira olan mazot, petrol fiyat artışları ile bugün en fazla 12-13 liralarda olacaktı. Oysa, bugün sadece vergisi 7 lira, kendisi de 30 liraya dayandı. Şimdi toplu ulaşımda acil telafi, ancak mazota vergi muafiyeti ile mümkün."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Goldman Sachs altın için yeni bir tahmin yaptıGoldman Sachs altın için yeni bir tahmin yaptı
Erdoğan'dan akaryakıt fiyatları açıklamasıErdoğan'dan akaryakıt fiyatları açıklaması
Son dakika: Maaşlarda yüzde 40'a varan artış! Temmuz ayında milyonların yüzü gülecekSon dakika: Maaşlarda yüzde 40'a varan artış! Temmuz ayında milyonların yüzü gülecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında dikkat çeken sözler: 30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim!

Canlı yayında dikkat çeken sözler: 30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim!

Yavuz Bingöl, annesinin cenazesinde sitem etti: Yazıklar olsun

Yavuz Bingöl, annesinin cenazesinde sitem etti: Yazıklar olsun

Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Motorine bir zam daha! 30 TL'ye dayandı

Motorine bir zam daha! 30 TL'ye dayandı

AK Parti'den asgari ücret ve EYT açıklaması

AK Parti'den asgari ücret ve EYT açıklaması

Canlı yayında asgari ücret zammı müjdesi!

Canlı yayında asgari ücret zammı müjdesi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Asla bu şekilde yemeyin! O sorunların sebebi...

Asla bu şekilde yemeyin! O sorunların sebebi...

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.