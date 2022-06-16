Motorine bir zam daha! İETT Genel Müdürü Alper Bilgili sosyal medyadan tepki gösterdi

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren motorine bir zam daha geldi. Motorine yapılan 1,29 kuruşluk zamla birlikte litre fiyatı 30 TL'ye dayandı.

"EN FAZLA 12-13 LİRADA OLACAKTI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili şunları ifade etti:



"Dolar yükselmeseydi, 2021’de vergiler dahil 7 lira olan mazot, petrol fiyat artışları ile bugün en fazla 12-13 liralarda olacaktı. Oysa, bugün sadece vergisi 7 lira, kendisi de 30 liraya dayandı. Şimdi toplu ulaşımda acil telafi, ancak mazota vergi muafiyeti ile mümkün."

Dolar yükselmeseydi, 2021’de vergiler dahil 7 lira olan mazot, petrol fiyat artışları ile bugün en fazla 12-13 liralarda olacaktı. Oysa, bugün sadece vergisi 7 lira, kendisi de 30 liraya dayandı. Şimdi toplu ulaşımda acil telafi, ancak mazota vergi muafiyeti ile mümkün.#motorin pic.twitter.com/UEEFs4Rrar — Alper Bilgili (@alperbilgili) June 15, 2022



