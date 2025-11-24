FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Motorine bu geceden itibaren indirim geliyor!

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Akaryakıt tabelasına geçtiğimiz günlerde zam gelmişken bugün de indirim haberi geldi. Motorininin litre fiyatına bu geceden itibaren 2,44 lira indirim gelmesi bekleniyor. Pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi ne kadar olacak? İşte detaylar...

Motorine bu geceden itibaren indirim geliyor!
Cansu Akalp

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Araç sahiplerinin merak ile takip ettiği akaryakıt tabelasında yeni bir gelişme yaşandı.

2 LİRA 44 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 44 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 57 LİRA 3 KURUŞTAN SATILACAK

Pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 57 lira 3 kuruş, Ankara'da ise 58 lira 6 kuruştan satılacak.

Motorine bu geceden itibaren indirim geliyor! 1

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

60 LİRAYA ULAŞMIŞTI

20 Kasım'da 1,78 liralık zammın ardından motorin fiyatı 60 liraya ulaşmıştı.

AKARYAKITTAKİ İNDİRİM ENFLASYONU DA ETKİLİYOR

Akaryakıt fiyatlarına gelen indirim aylık enflasyonda da düşüşünü de etkiliyor. Kasım ayı enflasyonunun genel indirimler nedeniyle düşük gelmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kazancı yetmeyince özel sektörde iş bulan eşinin yerine geçtiKazancı yetmeyince özel sektörde iş bulan eşinin yerine geçti
Satın alınca binlerce lira: Uygun fiyata 10 yıl kullanılabilir yapıyorSatın alınca binlerce lira: Uygun fiyata 10 yıl kullanılabilir yapıyor

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
59.41
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.91
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.28
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.9
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.5
Gazyağı
47.72
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.