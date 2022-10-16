Motorine gelen zam etkilerini sürdürüyor! 16 Ekim 2022 Pazar motorin, benzin fiyatları

Motorin ve benzin fiyatları, akaryakıt zammı haberleri sebebiyle 16 Ekim 2022 Pazar günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mazot fiyatlarına geçtiğimiz hafta art arda 4 zam birden geldi. Gelen zamlar vatandaşların tedirgin olmasına yol açıyor. En son olarak 15 Ekim 2022 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 99 kuruş zam geldi. Peki gelen zamlar sonrası motorin ne kadar? benzin litresi kaç TL? İşte 16 Ekim 2022 Pazar günü güncel motorin ve benzin fiyatları...

16 EKİM MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27,43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.77 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,55 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.76 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27,52 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

