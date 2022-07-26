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MOTORİNE İNDİRİM! 26 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim var mı? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları

26.07.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 26 Temmuz 2022 Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Mazota indirim beklentisi sonrası güncel fiyatları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki 26 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıta indirim var mı? Benzin ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de motorin fiyatları bilgisi...

MOTORİNE İNDİRİM! 26 Temmuz motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim var mı? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları

Motorin fiyatları, zam ve indirim haberleri ile son dakika açıklamaları sebebiyle vatandaşlar 26 Temmuz 2022 Salı günü de internette araştırılıyor. Mazota 26 Temmuz itibariyle indirim gelmesi bekleniyordu. Peki 26 Temmuz 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları ve detayları...

Benzine zam mı geldi?

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Motorine 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim yapıldı.

Gece yarısı gelen indirimle beraber İstanbul'da motorin fiyatı 24 lira 51 kuruşa düştü. İndirimin ardından motorinin litresi Ankara ve İzmir'de ise 24 lira 64 kuruşa geriledi.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR? 26 TEMMUZ 2022 SALI

İstanbul'da motorin fiyatı: 24 lira 51 kuruş

Ankara'da motorin fiyatı: 24 lira 64 kuruş

İzmir'de motorin fiyatı: 24 lira 64 kuruş

Benzine zam mı geldi?

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

Benzine zam mı geldi?

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

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