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MOTORİNE İNDİRİM VAR MI? 21 Haziran motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları! 21 Haziran 2022 Salı

21.06.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorine indirim var mı? Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yönünde haberler sonrası 21 Haziran 2022 Salı günü vatandaşlar internette araştırma yapmaya devam ediyor. Motorin fiyatlarında son durum 21 Haziran 2022 Salı yani haftanın 2. gününde araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Peki 21 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? İşte 21 Haziran 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI? 21 Haziran motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları! 21 Haziran 2022 Salı

Motorine indirim var mı? Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Akaryakıt fiyatları ile ilgili zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki 21 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Benzin, LPG ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 21 Haziran 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...

MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELECEK?

Motorine indirim gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde aldığı indirim ardından brent petroldeki devamlı düşüş akaryakıt indirim beklentisini doğurdu.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.19 liradan satılıyordu. 17 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.99 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzine zam gelmedi. 2 Haziran Perşembe günü gelen zamda benzinin litresi 26,24 TL'ye çıkmıştı. Öte yandan İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı 11.61 TL, Avrupa yakasında ise 11.82 TL.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 29.32'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin fiyatı Ankara'da 27,55 TL'ye geriledi. Ankara'da LPG litre fiyatı ise 11.85 TL.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 29.32 TL'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzinin fiyatı 27,55 TL oldu.

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