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Motorine rekor zam! Otomobiline yakıt almaya gidenler şaştı kaldı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de 11 Nisan 2023 benzin ve motorin fiyatları

11.04.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorin fiyatına zam geleceğine yönelik son dakika haberleri sonrası güncel benzin fiyatı da 11 Nisan 2023 Salı günü araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta petrol piyasasında yaşanan gerginlik nedeniyle sert yükselen fiyatlar akaryakıta zam olarak yansıdı. Zam sonrası tabelalar değişti. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte, zam sonrası 11 Nisan 2023 Salı günü benzin ve motorin fiyatları...

Motorine rekor zam! Otomobiline yakıt almaya gidenler şaştı kaldı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de 11 Nisan 2023 benzin ve motorin fiyatları

Motori fiyatına zam gelmesinin ardından benzin fiyatı ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar da hız kazandı. OPEC+ üyelerinin kısıntıya gitme kararı ile benzin fiyatı için gelen zam motorin fiyatlarına da sıçradı. Benzin zammının ardından Pazartesi gece yarısından itibaren motorin fiyatına 67 kuruş zam geldi.

MOTORİNE ZAM GELDİ!

Motorin fiyatına Pazartesi gece yarısından itibaren 67 kuruş geldiği aktarıldı. Benzin ve motorin fiyatlarında son durum merak konusu oldu.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (11 NİSAN 2023 SALI)

İşte motorin fiyatına gelen zam sonrası benzin ve mazotta son durum....

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN NE KADAR OLDU?

İstanbul benzin fiyatı: 21,10 TL
İstanbul motorin fiyatı: 20,42 TL

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Ankara benzin fiyatı: 21,47 TL
Ankara motorin fiyatı: 20,77 TL

İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

İzmir benzin fiyatı: 21,54 TL
İzmir benzin fiyatı: 20,85 TL

MOTORİN

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