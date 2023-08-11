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Motorine zam! Akaryakıtta tabela yine değişti, mazot 40 TL'ye yaklaştı! 11 Ağustos Cuma 2023 güncel benzin ve motorin fiyatı...

11.08.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Motorin ve benzin fiyatı ile ilgili zam haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıtta güncel fiyatlar merak konusu olurken bir zam haberi de mazot için geldi. Motorinin litre fiyatına gece yarısı 1,80 TL'lik zam yapıldı. Son yapılan zamla mazot 40 TL'ye yaklaştı. İşte 11 Ağustos 2023 Cuma günü benzin ve motorin fiyatları...

Motorine zam! Akaryakıtta tabela yine değişti, mazot 40 TL'ye yaklaştı! 11 Ağustos Cuma 2023 güncel benzin ve motorin fiyatı...

Araç sahipleri, benzin ve motorin ile ilgili zam iddiaları sonrası konuya dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Benzine 2, motorine 4 TL zam geleceği iddia edilmişti. Motorin litre fiyatları için 11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren 1,80 TL'lik fiyat artışı yapıldı. İşte 11 Ağustos 2023 Cuma günü benzin ve motorin fiyatları...

MOTORİNE ZAM GELDİ!

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 80 kuruş zam geldi.

ZAM SONRASI MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı zam sonrası ortalama olarak İstanbul’da 38.34 TL, Ankara’da 38.83 TL seviyelerine yükseldi.

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Benzin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR? (11 AĞUSTOS 2023 CUMA)

Güncel benzin fiyatı, LPG fiyatları ve mazot fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte güncel rakamlar...

İSTANBUL'DA MOTORİN FİYATI NE KADAR OLDU?

İstanbul benzin fiyatı: 36,14 TL
İstanbul motorin fiyatı: 38.28 TL
İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 16,38 TL

motorin benzin

ANKARA'DA MOTORİN KAÇ TL?

Ankara benzin fiyatı: 36,64 TL
Ankara motorin fiyatı: 38,83 TL
Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 16,29 TL

MOTORİN

İZMİR'DE MOTORİN KAÇ TL?

İzmir benzin fiyatı: 36,75 TL
İzmir motorin fiyatı: 39,00 TL
İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 16,00 TL

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