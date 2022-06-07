MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ? Motorin zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? Motorin fiyatı kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar! 7 Haziran 2022 Salı

Motorin ve benzib fiyatları 7 Haziran 2022 Salı günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerdeki zam açıklamasının ardından güncel fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki motorine zam geldi mi? Motorin zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? İstanbul, İzmir, Ankara'nın güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...
Motorine en son 2 Haziran Perşembe günü zam geldi. Motorinin fiyatı 1,49 TL yükseldi.
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25,90 liraya, İzmir'de 26 liraya, Ankara'da 25,99 liraya yükseldi.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,41 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 25,90 TL'ye çıktı.
2 Haziran Perşembe günü itibarıyla benzinin litresi 26,24 TL'ye çıktı.
Ankara'da 24,5 TL'den satılan motorinin litresi 25,99 TL'ye yükseldi.
Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 26,33 liraya çıktı.
Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL
İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi.
İzmir'de 25,13 liradan satılan benzinin litresi 26,35 liraya yükseldi.
İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL
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