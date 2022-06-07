MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ? Motorin zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? Motorin fiyatı kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar! 7 Haziran 2022 Salı

Motorin ve benzib fiyatları 7 Haziran 2022 Salı günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerdeki zam açıklamasının ardından güncel fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki motorine zam geldi mi? Motorin zammı sonrası fiyatlar ne kadar oldu? İstanbul, İzmir, Ankara'nın güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Motorine en son 2 Haziran Perşembe günü zam geldi. Motorinin fiyatı 1,49 TL yükseldi.

MOTORİN FİYATI 7 HAZİRAN 2022 SALI

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25,90 liraya, İzmir'de 26 liraya, Ankara'da 25,99 liraya yükseldi.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,41 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 25,90 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

2 Haziran Perşembe günü itibarıyla benzinin litresi 26,24 TL'ye çıktı.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 24,5 TL'den satılan motorinin litresi 25,99 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 26,33 liraya çıktı.

ANKARA'DA LPG NE KADAR?

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi.

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

İzmir'de 25,13 liradan satılan benzinin litresi 26,35 liraya yükseldi.

İZMİR'DE LPG NE KADAR?

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL

