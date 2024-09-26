Motorine zam geliyor! Petroldeki sert düşüş de akaryakıt zammını durdurmadı: Benzinden sonra o da 90 kuruş artacak

Petrol fiyatları dünü yüzde 2,3’lük düşüşle kapatmasının ardından yükseliş kaydetti. Ancak yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarındaki zammın önüne geçemedi. Benzine geçtiğimiz günlerde yapılan zammın ardından bu gece yarısı motorin fiyatları için de artış bekleniyor. Peki 26 Eylül 2024 Perşembe benzin mazot fiyatı ile İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları…

SIRADA MOTORİN ZAMMI VAR!

Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 90 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

ZAM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE OLACAK?

Zammın ardından motorin fiyatlarının ortalama olarak İstanbul’da 42,64 TL’ye, Ankara’da 43,09 TL’ye, İzmir’de 43,60 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

BENZİN LİTRE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Benzin litre fiyatı için 1 lira 40 kuruş zam gelmişti. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 42,74 TL, Ankara’da 43,09 TL, İzmir’de 43,53 TL seviyesine yükseldi.