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Motorine zam geliyor! Petroldeki sert düşüş de akaryakıt zammını durdurmadı: Benzinden sonra o da 90 kuruş artacak

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
26.09.2024 09:07
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Araç sahipleri ‘bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim zam var mı? Güncel motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? gibi sorulara yanıt ararken mazot litre fiyatlarına zam haberi ile güne başladı. Benzine yapılan 1,40 TL’lik zammın ardından bu gece yarısı motorin fiyatı da değişecek.

Motorine zam geliyor! Petroldeki sert düşüş de akaryakıt zammını durdurmadı: Benzinden sonra o da 90 kuruş artacak

Petrol fiyatları dünü yüzde 2,3’lük düşüşle kapatmasının ardından yükseliş kaydetti. Ancak yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarındaki zammın önüne geçemedi. Benzine geçtiğimiz günlerde yapılan zammın ardından bu gece yarısı motorin fiyatları için de artış bekleniyor. Peki 26 Eylül 2024 Perşembe benzin mazot fiyatı ile İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları…

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SIRADA MOTORİN ZAMMI VAR!

Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 90 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

ZAM SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE OLACAK?

Zammın ardından motorin fiyatlarının ortalama olarak İstanbul’da 42,64 TL’ye, Ankara’da 43,09 TL’ye, İzmir’de 43,60 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

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BENZİN LİTRE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Benzin litre fiyatı için 1 lira 40 kuruş zam gelmişti. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 42,74 TL, Ankara’da 43,09 TL, İzmir’de 43,53 TL seviyesine yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
41.75
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
42.75
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
22.06
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.49
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
26.65
Gazyağı
35.08
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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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