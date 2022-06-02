MOTORİNE ZAM MI GELDİ? 2 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar! 2 Haziran 2022 Perşembe

Motorine zam haberleri ve motorin fiyatları 2 Haziran Perşembe, yani haftanın dördüncü günü araç sahipleri tarafından merak edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatlarındaki son duruma ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki motorine zam mı geldi? 2 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? 2 Haziran 2022 Perşembe, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...
2 Haziran Perşembe günününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,22 TL, motorine 1,49 TL zam geldi.
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25,90 liraya, İzmir'de 26 liraya, Ankara'da 25,99 liraya yükseldi.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,41 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 25,90 TL'ye çıktı.
2 Haziran Perşembe günü itibarıyla benzinin litresi 26,24 TL'ye çıktı.
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL
Ankara'da 24,5 TL'den satılan motorinin litresi 25,99 TL'ye yükseldi.
Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 26,33 liraya çıktı.
Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL
İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi.
İzmir'de 25,13 liradan satılan benzinin litresi 26,35 liraya yükseldi.
İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL
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