MOTORİNE ZAM! Motorin ne kadar, kaç TL? Benzin kaç TL ? 18 Ağustos 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları!

Motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz iki günde motorine yapılması beklenen 1,26 TL ve 79 kuruşluk zam iptal edilmişti. 18 Ağustos 2022 Perşembe günü ise akaryakıtta bir zam bir de indirim geldi. Peki motorin ne kadar, kaç TL? Benzin kaç TL ? 18 Ağustos 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları ve detaylar haberimizde...
18 Ağustos Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 77 kuruş zam gelirken benzinde ise 83 kuruş indirim yapıldı.
İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama olarak 24 lira oldu.
Ankara'da motorinin fiyatı son zamla birlikte 24,11 liraya yükseldi.
İzmir'de motorinin fiyatı 24,12 TL oldu.
İstanbul'da benzinin litresi 20,33 TL
Ankara'da benzinin litresi 20,45 TL
Benzinin litresi İzmir'de 20,44 TL
30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.
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