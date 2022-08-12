MOTORİNE ZAM! Motorin zam sonrası ne kadar oldu? 12 Ağustos 2022 benzin fiyatları kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...

Motorin fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Çarşamba gecesinden itibaren motorin fiyatı için 1 liralık indirim yapıldı. Ancak motorine yeniden zam geleceği öğrenildi. Vatandaşlar internette "Motorine zam mı gelecek?", "12 Ağustos 2022 benzin, mazot, ve akaryakıt fiyatları ne kadar?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de motorin,benzin fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...
10 Ağustos Çarşamba gecesi motorin fiyatına 1 TL indirim uygulanmıştı. 11 Ağustos 2022 Perşembe gününden itibaren 81 kuruşluk artış gerçekleşti. Pompa satış fiyatlarına yansıyan zam sonrası motorinin fiyatı İstanbul'da 23,23 TL'ye çıktı.
Motorinin litresi İstanbul'da 23,21 TL
Ankara'da motorinin litresi 23,32 TL
Motorinin litresi İzmir'de ise 23,34 TL
Benzinin litre fiyatında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
İstanbul'da benzinin litresi 20,05 TL
Ankara'da benzinin litresi 20,17 TL
Benzinin litresi İzmir'de 20,17 TL
30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.
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